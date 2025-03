Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi: Alfonso Signorini conferma

Fonte: Getty Images Simona Ventura

Prende forma la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Nonostante gli ascolti deludenti degli ultimi anni Mediaset non vuole proprio rinunciare al format e ha deciso così di rivoluzionarlo. Fuori Vladimir Luxuria, al suo posto una nuova conduttrice: Veronica Gentili. E poi un ritorno davvero inatteso, quello di Simona Ventura. Dopo essere stata autrice, presentatrice, naufraga del reality show Super Simo è pronta a mettersi alla prova nella veste tutta nuova dell’opinionista.

Simona Ventura nuova opinionista de L’Isola dei Famosi 2025

Simona Ventura è la nuova – e per ora unica – opinionista de L’Isola dei Famosi 2025. La novità era nell’aria da qualche settimana ma ora è arrivata la conferma da Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello.

“Se ci sarà Simona Ventura a L’Isola dei Famosi come opinionista? Mi sa di sì. Ci sarà lei in coppia con la Gentili. È comunque un bel ritorno, accontentiamoci per adesso di questo. Le mancava giusto fare l’opinionista, poi ha fatto tutto”, ha dichiarato l’esperto di cronaca rosa a Boom.

Il Grande Fratello chiuderà ufficialmente i battenti il prossimo lunedì 31 marzo per poi passare la linea a The Couple con Ilary Blasi e poi a L’Isola dei Famosi con, appunto, la nuova coppia formata da Veronica Gentili e Simona Ventura. Quest’ultima per il momento ha preferito non commentare l’indiscrezione ma il programma è sempre stato nel suo cuore, è quello che ha inevitabilmente segnato la sua carriera. E pare che pur di ritornare a commentare le vicende dei naufraghi Super Simo abbia rifiutato di presentare un nuovo reality show su Rai2.

Il prossimo aprile la Ventura compirà 60 anni e in un’intervista rilasciata al settimanale Gente si è detta entusiasta della sua vita. “Ho 65 programmi all’attivo, quasi 40 anni di carriera. Mi sento regina della mia vita“, ha assicurato. E poi: “Ho vissuto tante vite in una, spesso su un otto volante: alti e bassi, momenti di auge, altri meno, sono caduta ma mi sono sempre rialzata. Ho sempre guardato avanti senza abbattermi”.

Oggi la conduttrice di Chivasso si sente in pace, in equilibrio anche e soprattutto grazie alla famiglia: “La famiglia mi fa affrontare tutto con forza e con il sorriso. La mattina prego e ringrazio: mi reputo molto fortunata”.

E guardando indietro non ha alcun rimpianto: “Mi sono sempre buttata con passione, ho amato, lavorato tanto e mi sono battuta per le mie idee. Ho avuto tante opportunità splendide ma ho ricevuto anche tanti no e sono stata delusa. Ma mi sono forgiata, la sofferenza migliora”.

Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi 2025

Se per Simona Ventura non c’è ancora la conferma ufficiale, Mediaset ha invece confermato che sarà Veronica Gentili la conduttrice della nuova edizione del reality. “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”, hanno fatto sapere dall’azienda.

Nessuna comunicazione ufficiale, per il momento, su data e naufraghi. Quasi sicuramente il programma inizierà a maggio – e non ad aprile come di consueto per lasciare spazio a The Couple – e andrà avanti fino a giugno. Top secret pure il nome dell’inviato: in lizza ci sarebbe Pierpaolo Pretelli, che sarebbe stato testato anche da Mediaset come conduttore di nuovi game show.