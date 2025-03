Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. L’indiscrezione

Fonte: IPA Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura

Colpo di scena inaspettato: Simona Ventura potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi, il reality show che più di tutti ha segnato la sua lunga carriera in televisiva. Nonostante il flop dello scorso anno Mediaset non è intenzionata a perdere il format, che dovrebbe tornare nella tarda primavera su Canale 5. Accanto a Super Simo, che dovrebbe coprire questa volta l’inedito ruolo di opinionista, ci dovrebbe essere Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato.

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi?

A lanciare l’indiscrezione il sempre informato TvBlog: si starebbe valutando il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi come opinionista. Un ruolo che fino ad oggi la conduttrice non ha mai ricoperto: in passato è stata conduttrice, autrice, concorrente del programma. In passato aveva detto di aver chiuso con questo format ma a quanto pare tutto potrebbe cambiare nell’immediato futuro.

“Questo clamoroso ritorno sarebbe allo studio in questi giorni. – fa sapere il portale di tv – Un ritorno che potrebbe essere legato al recente approdo della conduttrice piemontese nella scuderia di Beppe Caschetto“. Di recente Simona ha infatti lasciato l’Arcobaleno 3, l’agenzia di Lucio Presta seguendo così l’esempio di Amadeus e Paolo Bonolis.

“Per la Ventura potrebbero aprirsi nuovi scenari professionali che potrebbero essere oltre la Rai, dopo la sua decisione anticipata dal sempre informatissimo blog di Davide Maggio di non fare la prima serata autunnale su Rai2″.

Caschetto “starebbe discutendo anche il contratto per l’Isola dei famosi di Veronica Gentili. Certo a questo punto, – si legge sempre sul sito – visto il probabile coinvolgimento di Simona nella nuova edizione del popolare reality show, sarebbe ancora più suggestivo il suo ritorno in questo programma nelle vesti di conduttrice con uno scambio di ruoli con la Gentili, che forse ci guadagnerebbe pure”,

E ancora: “Ruolo che lei ha avuto fin dall’inizio di questa trasmissione, portandola al successo. Ma si dice che Mediaset prema per una soluzione interna per la conduzione, quindi Veronica Gentili resta in questo senso in pole position”.

Pierpaolo Pretelli inviato de L’Isola dei Famosi?

Oltre a Simona Ventura e Veronica Gentili, si parla di un coinvolgimento di Pierpaolo Pretelli a L’Isola dei Famosi. L’ex Velino di Striscia la notizia, diventato popolare qualche anno fa grazie al Grande Fratello Vip e fidanzato di Giulia Salemi, sarebbe in lizza per sostituire Alvin, che è stato protagonista della maggior parte delle edizioni Mediaset.

Negli ultimi anni Pretelli, che è diventato da poco papà per la seconda volta, ha dimostrato molto talento sia in televisione sia a teatro. Ha inoltre ricoperto il ruolo di inviato per Alberto Matano a La vita in diretta, durante la settimana di Sanremo. Ironia, garbo e verve sono sicuramente i suoi punti di forza, che potrebbero stupire in Honduras.

Quando torna in tv L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi dovrebbe partire il prossimo maggio. Più tardi del previsto per lasciare spazio a The Couple, il nuovo programma di Ilary Blasi che andrà invece in onda ad aprile, subito dopo la finale del Grande Fratello di Alfonso Signorini (che sarà lunedì 31 marzo).