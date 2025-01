Un gigante della tv, un intrattenitore e per anni il nome di punta di Mediaset e di Rai. Paolo Bonolis è a un punto di non ritorno della sua carriera, proprio quello in cui è chiamato a prendere le decisioni più importanti. E, a pochi giorni dall’ipotesi di un maxi rinnovo con l’azienda di Cologno Monzese, arriva anche il divorzio professionale dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta nella quale ha militato per anni. Una scelta che apre nuovi scenari e altrettanti stimoli per il conduttore romano che sta per tornare in video con il suo Avanti un altro.

Paolo Bonolis, l’annuncio dell’addio alla Arcobaleno Tre

“Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione, si interrompe oggi il mio rapporto con la Arcobaleno Tre. Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato e che ancora vi operano”, scrive Paolo Bonolis sul suo Instagram per annunciare la fine del sodalizio lavorativo con l’agenzia di Lucio Presta, che è stato al suo fianco per decenni. Non un punto di rottura ma di ripartenza, per lui, che evidentemente vuole dare un taglio diverso al suo percorso artistico che ha già raggiunto diversi apici.

Non si è mai parlato di divergenze professionali tra loro, quindi questa scelta non può che arrivare come un fulmine a ciel sereno per i tanti che sono abituati a vederli lavorare l’uno al fianco dell’altro. La Arcobaleno Tre incassa così un altro addio illustre, dopo quello turbolento con Amadeus, sebbene rimanga ancora forte di un roster ricchissimo di artisti che ancora si appoggiano ai servizi di una delle agenzie più potenti della tv.

La replica di Lucio Presta, comparsa sotto il post dell’addio all’agenzia, non si è fatta attendere: “Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”, ha scritto riferendosi a Sonia Bruganelli ma senza citarla apertamente.

L’ipotesi rinnovo con Mediaset

Il destino televisivo di Paolo Bonolis è quindi più aperto che mai. Il Festival di Sanremo lo ha rifiutato, coerentemente a quanto ha sempre dichiarato in passato, mentre aveva lasciato aperta la possibilità di un ritorno in Rai ma a condizioni diverse. E, dopo l’addio ad Arcobaleno Tre, gli scenari potrebbero cambiare davvero. Si è parlato insistentemente di un maxi rinnovo con Mediaset, il cui contratto è in scadenza a breve termine, ma la sua destinazione è ancora tutta da chiarire.

C’è chi è pronto a scommettere che l’azienda di Cologno stia concependo un’alternativa a Striscia la Notizia che si sta trovando ad affrontare un momento complicato, ma tutto rimane nel campo delle ipotesi. Intanto, Antonio Ricci sta già muovendo i primi passi importanti per riportare il tg satirico ai fasti di un tempo, eliminando l’idea del Velino per reintrodurre la Velina bionda per la quale sono ripartiti i casting.

Sul fronte Paolo Bonolis, è invece in programma il ritorno con Avanti un altro! che dovrebbe prendere ragionevolmente il posto de La ruota della fortuna, che sta facendo benissimo con gli ascolti, ma il debutto della nuova stagione del quiz è stato rimandato di qualche settimana. Ad ogni buon conto, il conduttore sta già pensando al futuro e sta prendendo le prime decisioni importanti per lui e per il suo percorso artistico che da oggi prende una nuova rotta. Dopotutto, ha sempre detto di non voler ritirarsi da vecchio: che stia già preparando il campo per il suo addio? Ce lo dirà il tempo.