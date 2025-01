Paolo Bonolis evita le domande su Sonia Bruganelli a Verissimo: “Andiamo avanti”

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata del 19 gennaio, Paolo Bonolis ha preferito “andare avanti”: tutt’oggi, la separazione da Sonia Bruganelli è un argomento molto ripreso, ma il conduttore ha risposto in modo asciutto, senza discuterne ulteriormente. La sua priorità rimangono i figli e la famiglia, che vanno preservati soprattutto nelle avversità.

Paolo Bonolis a Verissimo: “La famiglia va preservata”

“Sempre bene”, parole asciutte per descrivere il suo presente: “Ho iniziato il 2025 con l’influenza, e chi se la nega quella?”. Per Paolo Bonolis, è un periodo di transizione: il 20 gennaio ricomincia Avanti un altro!, il popolare game show su Canale5. Ma il conduttore ha vissuto dei mesi piuttosto intensi, con la separazione da Sonia Bruganelli e la decisione di dire addio alla storica collaborazione con l’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presta.

C’è stato spazio per parlare del papà Silvio, per ricordarlo, con grande emozione da parte del conduttore, anche se le cose che lo emozionano ancora sono quegli atti di gentilezza inaspettata. Tra poco, è tempo di soffiare su 64 candeline (il 14 giugno 2025), ma non sta pensando tuttavia alla vecchiaia, perché ogni età ha la sua bellezza e la sua fragilità.

Poi, rivedendo alcune foto della sua vita, quando è apparso uno scatto insieme all’ex moglie Sonia Bruganelli, Bonolis ha replicato prontamente: “Mi avevi detto che avremmo parlato di Avanti un altro!“, risate in studio e un lungo applauso, ma ben poco altro. Per Bonolis, la famiglia va preservata: “Andiamo avanti“. Fino a quel famoso scatto condiviso sui social a sostegno della Bruganelli.

“Era un aiuto che ho dato a Sonia in un momento di profonda difficoltà, questo è un mondo, quello dei social, da cui io rifuggo”. Non ha voluto aggiungere ulteriori repliche sul tema. “Ci sono delle priorità, nella mia ottica esistenziale, che sono i figli e la famiglia, che va preservata da qualunque circostanza e da qualunque avversità. Ma è necessario proteggerla. Per quanto sia difficile, è bello”.

La separazione da Sonia Bruganelli

Per 25 anni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati una coppia. Poi, a giugno del 2023, con una lunga intervista a Vanity Fair, hanno annunciato la rottura, anche se, nel periodo antecedente, avevano smentito periodi di crisi e allontanamenti. Nel corso dei mesi, più volte Bonolis ha affrontato nuovamente l’argomento, sempre con il massimo rispetto. Ma è evidente che ormai è giunto il momento di andare avanti e di parlare del presente e del futuro, perché continuare a soffermarsi sul passato non aggiunge nulla a quello che c’è stato. Un lungo matrimonio, la nascita di tre figli e un rapporto che dura tutt’oggi, anche se si è trasformato in altro, non meno bello o intenso.

Anche per Sonia Bruganelli si è aperto un mondo di nuove possibilità, seppure con qualche difficoltà, come la sua esperienza a Ballando con le Stelle, in cui ha avuto modo di farsi conoscere ma ha anche dovuto farsi valere. C’è un nuovo compagno al suo fianco, ed è Angelo Madonia, l’ex maestro di Ballando. “C’è un po’ di confusione, bisogna fare i conti con le cose che cambiano e paradossalmente sto facendo la mamma molto più di prima. E non sto riscoprendo solo l’essere mamma ma anche scoprendo molto di me. Ora sono più soddisfatta di me e questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”.