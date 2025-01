Verissimo, Sonia Bruganelli: “Gelosa di Bonolis dopo la separazione. Madonia era nel posto sbagliato”

Sonia Bruganelli è tornata a raccontarsi in televisione dopo le voci circa un presunto ritorno di fiamma con Paolo Bonolis. I due, che si sono amati per quasi trent’anni, hanno trascorso le vacanze di Natale insieme. L’autrice e produttrice tv ha scelto Verissimo di Silvia Toffanin per fare chiarezza sulla sua vita privata, senza dimenticare Angelo Madonia, il ballerino di Ballando con le Stelle con il quale fa coppia fissa da qualche tempo.

Sonia Bruganelli a Verissimo parla del nuovo rapporto con Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non sono tornati insieme. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle lo ha chiarito a Verissimo, ribadendo di essere più che mai convinta della scelta presa: è stata infatti Sonia a lasciare il conduttore Mediaset. “Avevo 36 anni e io 23 quando ci siamo conosciuti. A me è capitato di fermarmi, forse ero anche un po’ stanca di dare tutto per scontato. Ero stanca di essere considerata solo in funzione del nostro rapporto”, ha spiegato la Bruganelli a Silvia Toffanin.

“C’è sempre stata l’idea che il mio lavoro fosse frutto del fatto che lui fosse un personaggio molto importante e bravissimo. Ci siamo allontanati per problematiche di carattere e di persone intorno a noi. Tutto questo ci ha fatto smettere di dialogare e di parlare, con Paolo ci siamo un po’ persi”, ha aggiunto.

E poi: “Sentivo che mi mancava l’aria, ci siamo parlati e abbiamo deciso che non era il caso di portare avanti il rapporto, che è stato bello e fruttuoso. Sono convinta fosse necessario, sono una persona completamente diversa. Non mi sono separata solo da un marito, mi sono separata da una figura più ampia”.

Adesso, “lui è un uomo diverso rispetto a un anno e mezzo fa. Da fuori l’ho visto come padre e nonno senza di me, l’ho visto sul lavoro senza di me. Io sto meglio, credo anche lui stia meglio”, ha detto Sonia Bruganelli, che negli ultimi mesi è stata impegnata a Ballando con le stelle e forzatamente si è allontanata dal Paolo Bonolis partner di lavoro.

E per questo, “sono stata un po’ gelosa, non mi ha raccontato novità e idee. Gli ho detto che avrebbe dovuto dirmi tutto, mi ha detto ‘ma non stai mai, stai sempre a ballà…'”, ha ammesso la 50enne.

Fonte: IPA

Sonia Bruganelli e l’amore di Angelo Madonia

Nonostante la scelta di prendere vite separate, Sonia Bruganelli è sicura che il legame con Paolo Bonolis andrà sempre oltre il semplice fatto di essere stati marito e moglie: “Ad oggi è la persona a cui faccio riferimento per tanti aspetti della mia vita. Io non penso di essermi separata solo da un marito, ma da una figura più ampia, ed è questo che sta portando ad una fatica in questo anno e mezzo, nel nostro caso, siamo stati e siamo ancora famiglia, ma non perché siamo genitori, ma famiglia tra di noi, è difficile spiegarlo alle persone, a chi ci sta vicino. Non è una cosa che faccio solo io nei miei confronti, lo fa anche lui”.

Oggi nella vita di Sonia Bruganelli c’è Angelo Madonia che, stando alle parole dell’opinionista tv, riesce a starle accanto nella maniera giusta, anche nei momenti più complicati: “L’ho incontrato un anno fa e nell’ultimo tempo è stato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ha vissuto la separazione da fuori e consapevole dell’importanza e affetto che io nutro per Paolo. Ad oggi dico che mi reputo doppiamente fortunata perché è stato molto intelligente, ho una persona che mi comprende e che mi vuole bene e che mi sento di proteggere da tutto questo gossip. Oggi vivo di attacchi ma passerà pure questa moda”.