Anita Mazzotta, chi è la vincitrice del Grande Fratello 19

Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025: che lavoro fa, la morte della madre e la relazione con Jonas Pepe

È calato il sipario sul Grande Fratello: la porta rossa si è chiusa per l’ultima volta, dopo che il pubblico ha decretato la vincitrice di questa edizione del reality show. Si tratta di Anita Mazzotta, piercer e tatuatrice, apprezzatissima fin dall’inizio del suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Chi è Anita Mazzotta, la carriera da tatuatrice

Nata a Treviso il 1° gennaio 1999, Anita Mazzotta è cresciuta a Castelfranco Veneto con i nonni, ed è una ragazza che ha imparato presto il valore della responsabilità. Prima di varcare la soglia della Casa, la sua vita si divideva tra gli affetti e lo studio di piercing e tatuaggi gestito dalla madre a Milano. Definita fin dall’inizio come una “combattente”, Anita ha portato nel gioco una schiettezza e una maturità rare, unite a una capacità strategica che le ha permesso di navigare tra le insidie delle nomination senza mai perdere il consenso del pubblico.

La vittoria al Grande Fratello

La vittoria di Anita era nell’aria già da settimane e la finale non ha deluso le aspettative: Anita Mazzotta è riuscita a spuntarla, da qualificata come super finalista nella seconda semifinale. E la piercer e tatuatrice di 26 anni ha superato gli altri quattro concorrenti arrivati all’ultimo atto: Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu.

Il televoto finale l’ha vista contrapposta a Giulia, in un testa a testa che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Anita ha prevalso con il 50,96% delle preferenze, una manciata di voti che ha sancito il distacco minimo ma decisivo. Sul podio, al terzo posto, si è classificato Jonas Pepe, il concorrente con cui la vincitrice ha condiviso non solo il percorso di gioco, ma anche una storia d’amore che ha appassionato milioni di telespettatori.

Il suo percorso all’interno della Casa

Il percorso di Anita rimarrà impresso nella storia del programma: a metà ottobre infatti la concorrente ha dovuto abbandonare temporaneamente il gioco per stare vicina alla madre, gravemente malata. Pochi giorni dopo, il rientro shock: Anita ha annunciato la scomparsa della donna, spiegando di essere tornata nella Casa per onorare una promessa fatta proprio a lei. “Mamma voleva che arrivassi fino in fondo. Questa vittoria è per lei, per il patto d’amore che ci siamo fatte prima che mi lasciasse”, ha dichiarato in lacrime subito dopo la proclamazione.

Nel corso del programma Anita ha parlato anche del rapporto speciale con Vincent, compagno della madre e figura paterna centrale nella sua vita, contrapponendolo all’assenza di un legame con il padre biologico. Oltre alla componente emotiva, Anita è stata una giocatrice eccellente. Ha saputo gestire la relazione con Jonas Pepe (la coppia ribattezzata dai social “#Jonita”) con estrema naturalezza, evitando di trasformare il sentimento in una pura dinamica di gioco.

Grazie alla sua vittoria, Anita Mazzotta si aggiudica un montepremi di 110.000 euro. Al netto delle trattenute fiscali, la giovane piercer porterà a casa circa 66.000 euro, una somma che — come ha dichiarato — utilizzerà per aiutare la sua famiglia e consolidare la sua attività professionale.

