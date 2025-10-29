Grande Fratello, Anita Mazzotta crolla dopo la morte della madre: “Non ho nessuno”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo la morte della madre e il rientro nella Casa del Grande Fratello, per partecipare nuovamente al gioco, Anita Mazzotta crolla, sfogandosi con gli altri concorrenti e raccontando il suo malessere.

Le lacrime di Anita Mazzotta al Grande Fratello

Anita Mazzotta all’inizio di ottobre ha subito un grave lutto. Sua madre infatti è venuta a mancare, lasciando un vuoto enorme e un grande dolore nella vita della concorrente. In un momento di sconforto Anita si è sfogata con Rasha e Omer, raccontando di sentirsi molto sola.

“Sono sola, fuori da qui non ho nessuno – ha confidato Anita, lasciandosi andare alle lacrime -. Chi può capire cosa sto provando? Nessuno. L’unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l’ho persa. Devo dire “Anita è forte, Anita è la più forte”. Ho perso mia madre”.

Anita ha poi parlato della sua situazione familiare, rivelando di non potersi appoggiare a nessuno ora che ha subito questo profondo lutto. “Su mio fratello non posso contare – ha confessato -, Vincent è il compagno e alla veglia di mamma mi hanno detto “prenditi cura di Vincent”, ma che vuol dire? Ma chi se ne prende cura? Mia madre non c’è, chi si prende cura di Anita?”.

Dolorose anche le parole sull’assenza del padre: “Mio padre non c’è, chi si prende cura di Anita? In Puglia non c’è mai stato, ora è tornato per dire che è fiero di me perché mi ha visto in tv. Da 15 anni che non si faceva vivo, 15 anni. E alla veglia di mia madre mi dicevano “Stai dietro a Vincent”, ma io sono la figlia, ho perso mia madre, come faccio a star dietro a un’altra persona?”.

La scelta di Anita Mazzotta dopo la morte della madre

Dopo la morte dell’amata mamma, Anita Mazzotta aveva scelto di tornare nella Casa del Grande Fratello per proseguire la sua avventura televisiva. Nel corso della puntata del 20 ottobre, Simona Ventura l’aveva riaccolta nello show, annunciando il suo rientro ai concorrenti che l’avevano accolta con un abbraccio caloroso.

“Sono stati giorni difficili, non semplici ovviamente, ci tenevo che i miei compagni sapessero quello che è successo, loro sapevano il prima, quindi era giusto che sapessero anche il dopo. Sono di nuovo qui per volontà sua, volontà mia”, aveva detto Anita, spiegando i motivi dietro la sua decisione. La giovane aveva poi rivelato di volersi in qualche modo isolare da una realtà troppo dura e dolorosa da affrontare: “Ho chiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, al momento per quanto sembri assurdo l’unica cosa che desideravo era chiudermi in questa bolla con tutti voi, non pensare al fuori, ci voglio pensare un po’ più avanti”.

La decisione era stata accolta positivamente non solo dai concorrenti, ma anche da Simona Ventura, che aveva commentato: “Sono dolori che non passano mai, però io penso che questa esperienza possa almeno darti un po’ di calore, siamo qui che ti vogliamo un mondo di bene”.

