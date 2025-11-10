Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nuovi scontri, rese dei conti e chiarimenti: la puntata del 10 novembre del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena grazie alle anticipazioni diffuse a Mattino Cinque.

Grande Fratello, anticipazioni del 10 novembre

Il Grande Fratello torna in onda con una nuova puntata, condotto sempre da Simona Ventura. Nel corso dell’appuntamento ci sarà spazio per sentimenti forti e colpi di scena. Anita Mazzotta (protagonista questa settimana di un bacio con Jonas Pepe) riceverà una sorpresa.

La tatuatrice, che è tornata nella Casa del Grande Fratello dopo un lutto doloroso, nei giorni scorsi si era sfogata con gli altri inquilini. Anita aveva raccontato di sentirsi sola fuori dal reality e di non avere nessuno a sostenerla.

“Chi può capire cosa sto provando? Nessuno – aveva confidato agli altri concorrenti, fra le lacrime -. L’unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l’ho persa. Ho perso mia madre. Su mio fratello non posso contare, Vincent è il compagno e alla veglia di mamma mi ha detto “prenditi cura di Vincent”, ma che vuol dire? Ma chi si prende cura di Anita?”.

Proprio per questo il Grande Fratello avrebbe deciso di farle incontrare una persona per lei speciale, con un regalo inaspettato che le farà tornare il sorriso.

Due concorrenti lasciano la Casa del Grande Fratello

Nel corso della puntata poi due concorrenti lasceranno la Casa del Grande Fratello. Si tratta di Francesca e Donatella che raggiungeranno Simona Ventura in studio. Nel corso della puntata del 10 novembre del GF poi si parlerà nuovamente del triangolo fra Benedetta, Domenico e Valentina.

Quest’ultima era entrata nella Casa dopo aver notato un avvicinamento fra il compagno e Benedetta, causando non poche polemiche. Poco dopo il suo ingresso nel reality, Valentina aveva deciso di uscire dalla porta rossa, chiedendo a Domenico di tenersi a distanza da Benedetta.

Le cose però sono andate diversamente e una festa in piscina ha spinto, nei giorni scorsi, Valentina a fare una scelta radicale. Le telecamere del GF infatti hanno svelato una fortissima intesa fra Benedetta e Domenico che si sono divertiti insieme in piscina, tanto che la giovane è salita sulle spalle del concorrente.

Un gesto che ha fatto infuriare la compagna di Domenico che sui social ha decretato la fine della sua relazione. “Ho tantissime domande ma giuro non riesco a rispondere a tutte! – ha scritto – Volevo solo chiedervi di non mandarmi foto e video, io vedo e osservo tutto! Il rispetto porta rispetto! Io personalmente metto fine a tutta la mia storia!”.

Con molta probabilità dunque ci sarà un nuovo confronto fra i tre che dovrebbe mettere fine alla vicenda una volta per tutte. Per scoprire cosa accadrà non resta che collegarsi su Canale Cinque alle 21.30 quando inizierà la diretta dello show. Va ricordato inoltre che in questa nuova puntata del Grande Fratello l’esito del televoto non sarà eliminatorio. Infatti il concorrente che riceverà meno voti finirà di nuovo in nomination e questa volta rischierà davvero di abbandonare la Casa.