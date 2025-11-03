Grande Fratello, scoppia la lite in casa: Simona Ventura si schiera con Valentina

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

A tenere banco al Grande Fratello è ancora il triangolo tra Domenico, Benedetta e Valentina. L’ordine non è casuale, dal momento che i primi due sono quelli che somigliano sempre più a una coppia. La terza citata, di fatto compagna, è invece relegata in un angolo.

Benedetta parla di amicizia e si dice stanca d’essere messa in mezzo. Dallo studio, però, Simona Ventura e Sonia Bruganelli attaccano: sono i suoi continui atteggiamenti a porla nuovamente al centro della vicenda. E se non riesce a stare un giorno senza Domenico, forse il motivo è qualcosa che non è pronta ad ammettere.

Tutti contro Benedetta

Valentina ha messo piede nella casa del Grande Fratello, così da poter vedere determinati atteggiamenti di persona. Ha avuto svariati confronti e nella puntata del 3 novembre si è ritrovata, ancora una volta, faccia a faccia con Benedetta.

Nel corso della settimana, piangendo, ha ipotizzato che con Domenico fosse ormai finita, e che per 9 anni abbia amato unicamente lei, senza ricevere sentimenti onesti da parte sua. E ora? Ancora una volta si ritrovano a discutere animatamente le due donne in questione. L’uomo conteso, invece, ribadisce lo stesso concetto ripetuto più volte da settimane: “Chiedo scusa”.

Nel mirino soprattutto il bigliettino scritto da Benedetta che, come un’adolescente, corre da Domenico subito dopo il suo ingresso nel tugurio. Doveva tirargli su il morale e così, tra cuoricini, buonanotte, e una frase tenera, ha nuovamente ribadito il loro legame speciale.

Simona Ventura e Sonia Bruganelli sono stanche, oggettivamente, del suo “tirare la pietra e nascondere la mano”, citando il famoso proverbio. L’ex di Bonolis non crede si possa parlare d’amore ma un interesse, da parte di entrambi, è ormai palese. Valentina ne è ormai convinta e in settimana ha detto loro: “All’esterno sareste finiti a letto”.

Tutte contro Valentina

L’ingresso di Valentina in casa ha scatenato i dubbi di alcune concorrenti. Tra tutte Rasha. Se in precedenza il sostegno alla compagna di Domenico era totale, ora si stanno formando degli schieramenti. Alcune inquiline ritengono possa aver studiato tutto a tavolino, così da creare un caso, entrare in casa e magari restarci.

Il motivo scatenante è da rintracciare nella serenità a tratti dimostrata. Giochi in piscina con altri uomini e tante risate. Dalle clip sappiamo che ci sono stati anche molti pianti e sfoghi durissimi ma alcune, tra le quali la stessa Benedetta, sollevano forti dubbi:

non è abbastanza disperata;

è entrata e sta facendo gli stessi errori di Domenico;

ha calcolato tutto ed è entrata per questo;

aveva già delle risposte da fuori, non c’era bisogno d’entrare.

Tutto ciò ha portato a un confronto/scontro in settimana, così come a un fiume di lacrime. In puntata i toni non si sono di certo abbassati. Benedetta ha ammesso d’essersi già trovata in un triangolo, risultando la seconda donna. Per questo Valentina esordisce con un netto: “Hai già rovinato una famiglia all’esterno. Non ti permetto di fare lo stesso con la mia”.

Il resto? Grida a livelli tanto alti da costringere ad abbassare il volume della Tv, accuse, braccia tese e dita puntate. Ci si ritrova, anno dopo anno, a questo punto con il Grande Fratello ed è tempo che Mediaset comprenda che queste telenovelas scritte a tavolino non intrattengono più nessuno.