Una puntata del Grande Fratello senza freni inibitori. Grida e accuse fin da subito, con il triangolo composto da Domenico, Benedetta e Valentina al centro. Lui si è ancora una volta preso le colpe, dinanzi alle telecamere, chiedendo scusa. La produzione pone però le due donne a confronto, a caccia di scintille e polemiche. Intanto si è schierato anche lo studio, Simona Ventura compresa, e in puntata spazio anche per il momento Vip, con Claudio Amendola nascosto in tugurio.

Il biglietto di Benedetta. Voto: 4

Quella con Domenico è soltanto un’amicizia, ribadisce più volte Benedetta. Ormai però fa fatica a crederci anche lei. Appena rinchiuso in tugurio, il giovane napoletano riceve un suo bigliettino. Corre da lui, Benedetta, mentre Valentina piange sul divano. Un gioco da adolescenti, da sentimento nuovo e forte, contrastato da altri e sorretto dal brivido del proibito.

Non è il primo triangolo per Benedetta, che è già stata l’altra donna e ha visto che effetto fa su una compagna/moglie. Eppure non riesce a fare un passo indietro e, al tempo stesso, accusa Valentina di star giocando per restare in casa, non essendo abbastanza disperata, secondo il suo metro da terza ruota del carro.

Tutti contro tutti contro tutte. Voto: 0

Rinchiudi in una stanza alcune donne in chiaro contrasto l’una con l’altra, lasciale sfogare senza alcun freno o “arbitraggio”. Aggiungi una buona dose di critiche e analisi dallo studio e il risultato è? Un fastidioso caos che raggiunge toni tali da spingere i cani da salotto di tutt’Italia a lasciare la stanza e rintanarsi altrove.

Rasha, Anita, Benedetta e non solo hanno dubbi su Valentina. Ritengono abbia studiato la parte, entrando per restare in gioco. Il motivo? Certi atteggiamenti dovrebbero averle già dato le risposte che cercava su Domenico. Non sarebbe abbastanza affranta e ha giocato tra le braccia di Omer, replicando le stesse dinamiche del suo compagno.

Ecco la ricetta perfetta per far cambiare canale al pubblico, esausto:

almeno due soggetti gridano allo stesso momento;

si scagliano accuse con grande confusione;

si alza la voce per imporre il proprio punto di vista;

si liberano Sonia Bruganelli e Ascanio, in un preciso contrasto dei ruoli, tra chi attacca una parte e chi grida forte contro l’altra.

Ai confini della telenovela. Voto: 3

Dopo tanti atteggiamenti errati, Domenico decide di difendere Valentina. Attacca un po’ tutti per aver parlato alle sue spalle. Certe cose andrebbero dette in faccia, la sua, lasciando in pace la sua compagna.

Si grida, come al solito, e per essere certi d’essere fastidiosi il più possibile, dallo studio si fa sentire anche Cristina Plevani. Fa parte del team che non crede alle parole di Valentina, come Ascanio: “Per me è una che vuole visibilità”.

Fin qui è una replica della dinamica precedente. Il gran colpo giunge però dopo l’uscita di Valentina. Bacio al suo uomo, al quale chiede di allontanarsi dalla giovane, e messaggio social che appare per Domenico. Si tratta di sua sorella Emanuela, che su Instagram esulta per Benedetta e a Domenico chiede di svegliarsi in merito alla madre di sua figlia.

Claudio Amendola, spot faticoso. Voto: 6

Che si fa per promuovere i propri progetti. Si è evidentemente disposti anche a entrare nella casa del Grande Fratello, restando qualche ora in tugurio in attesa di poter entrare in salotto. Una volta qui, perché non scherzare con una delle concorrenti, nello specifico Donatella.

Deve sciogliersi, ripete l’attore, entrando in contatto maggiormente con gli altri. Dalla proposta di un bagno insieme all’idea di un lento, con tutta la casa che balla. E poi? Ricordate tutti che sta per uscire Fuori la verità, nuovo film di Amendola.

Il patto della banana. Voto: 6

Certe dinamiche sono utili a svelare la reale indole delle persone. Di che parliamo? Del patto della banana. Non si parla di frutta ma degli uomini della casa, impegnati in un accordo per nominare le donne, dopo aver visto troppi inquilini di sesso maschile eliminati.

Tra scherzo e reale voglia di tutelarsi, tutti vi prendono parte tranne uno, che dopo un po’ fa un passo indietro e tenta di “salvare la faccia”. Si tratta di Omer, che teme le clip della Ventura e corre da Rasha per raccontare tutto. Ci tiene però a precisare che era tutto nato come uno scherzo e che in fondo le donne ne erano già al corrente.

Tutto ciò, alla fine, non è servito a creare un sistema anti inquiline. È stato invece utile per gettare luce su Omer, che Ascanio accusa di voler fare il doppio gioco. Sonia invece non usa mezzi termini: “Sei un sottone, molto dipendente da Rasha”.

La benedizione di mamma. Voto: 7

Rasha ha posto dei paletti e Omer non intende superarli. È disposto ad attendere per il prossimo step, una volta fuori dalla casa del Grande Fratello. Intanto in Super Led riceve una sorpresa del tutto inattesa. Si tratta di Basima, madre di Rasha.

La donna dà la sua benedizione, facendo crollare un muro di tensione e incertezza: “Mi piaci come persona. Ti ammiro tanto. (…) Se nasce qualcosa, sono contenta”. Lui corre da Rasha, che non ci crede ma poi, ovviamente, ha modo di abbracciare sua madre, che è molto orgogliosa di lei. Un momento che potrebbe cambiare la dinamica tra i due in maniera radicale.