La puntata del 27 ottobre 2025 del Grande Fratello è iniziata in maniera decisamente “accesa”. Si è tornati a parlare di Benedetta e Domenico, con Valentina che ha preteso di rientrare per chiarire una volta per tutte. Ciò che è scaturito da questo nuovo faccia a faccia farà discutere fino alla prossima puntata. Ecco però, in breve, tutti i momenti salienti della puntata.

Valentina pretende rispetto. Voto: 8

Per la seconda volta Valentina, compagna di Domenico e madre di sua figlia, si ritrova nella Casa del Grande Fratello per chiedere rispetto per sé e la sua famiglia. All’esterno si è scagliata contro Benedetta, presa dalla gelosia ma, superata la porta rossa, le ha chiesto scusa per toni e linguaggio.

Le ha detto che “giocare” con un uomo impegnato, ignorando i sentimenti della sua compagna all’esterno, è qualcosa di inaccettabile. Rivedendo certe immagini, Benedetta promette un passo indietro, pur ribadendo come non ci fosse altro che un’amicizia. Per Valentina è chiaramente una cotta, taciuta perché lui è impegnato.

Tutti contro Domenico. Voto: 8

È chiaro a tutti fin da subito che il vero responsabile di tutto questo caos è Domenico. Adora essere al centro dell’attenzione e sentirsi nel mirino di una donna, per così dire. Nega d’aver intuito che Benedetta potesse avere un interesse e parla a sua volta di amicizia.

Al netto di ciò, Valentina ribadisce che nessun veto è stato posto a scherzi, giochi e confidenze. Ciò che chiede è rispetto per sé e sua figlia, dal momento che all’esterno lei sta sopportando una pioggia di messaggi ostili online, frutto del comportamento di lui.

Con Benedetta sono inseparabili e spesso condividono il letto. Carezze e giochi in ogni momento della giornata e della notte, come se fosse una frequentazione alle prime fasi. Valentina aveva chiesto un cambio di rotta che non è giunto e ora riceve in cambio delle scuse stizzite, condite da un po’ di manipolazione vecchia scuola.

Il vero Domenico. Voto: 0

Messo spalle al muro e criticato da tutti, Domenico non ha alternative che alzare la voce. Chiede scusa, ma in che modo? Ripete ossessivamente la frase: “Più di chiederti scusa, cos’altro posso fare”.

Tenta di addossare a Valentina ogni responsabilità, dicendole d’essere pronto a uscire, qualora lei lo chiedesse. D’essere disposto a porsi in un angolo in silenzio, se ciò la renderebbe felice. Un tentativo di far passare lei come quella ingiustificatamente gelosa, pronta a interrompere un momento di gioia del compagno.

La realtà è che il loro rapporto non ha basi solide e la colpa è di Domenico. Tradimenti passati e dimenticati, che tornano a far male perché oggi se ne svelano altri. Tra i tanti messaggi ricevuti da Valentina, alcuni hanno svelato contatti tra l’uomo e altre donne. A domanda diretta, lui ha risposto in maniera assurda: “Non lo so”.

Si gira così intorno, senza raggiungere alcuna reale comprensione. Domenico si sente accerchiato e alza la voce, sperando di poter zittire queste donne che gli puntano il dito contro e vogliono che si prenda le sue responsabilità. Alla fine, per aggiungere un altro tocco malsano a tutto ciò, lui accompagna Valentina alla porta rossa e, un istante prima della sua uscita, la afferra per il collo e la bacia con violenza e senza consenso. Un gesto condannato in studio ma che avrebbe dovuto avere conseguenze più serie.

La storia di Donatella. Voto: 7

È giunta l’ora di parlare della delicata storia di Donatella. È figlia di Gianni Mercoledisanto, collaboratore di giustizia. Un uomo che è stato spesso distante da lei, a causa di numerosi eventi. Dalle dipendenze alle donne, passando per quelle che Donatella definisce “le strade brutte”. A ciò si sommano, ovviamente, i periodi trascorsi in carcere.

Ha sofferto per molti anni anche a causa del rapporto conflittuale con la madre, che per quell’uomo ha “tolto molte cose a me e mia sorella”. Suo padre è poi morto ad appena 44 anni, scatenando sentimenti contrastanti in lei: “Non so se ho pianto perché fosse morto o perché aveva finito di far danni. Me lo chiedo ancora oggi”.

Oggi è una donna felice e realizzata, che ha trovato l’amore e la comprensione nella sua nuova famiglia. Costretta a crescere in fretta, porta però dentro di sé svariate ferite. Una di queste è rappresentata dal rapporto con sua madre.

La donna giunge in Casa e le dice d’essere orgogliosa della donna e della madre che è diventata. Aggiunge poi: “Se non mi preoccupo per lei è perché so la donna forte che è”. Ancora una volta è Donatella a fare da madre e promette un cambio nel loro rapporto dopo l’esperienza del GF.

I sentimenti di Rasha. Voto: 7

Rasha continua a lasciarsi ammaliare da Omer. Con Rana era un gioco ed era chiaro a tutti che non esistesse un reale triangolo, salvo per la presenza nell’ombra di Jonas. Quest’ultimo è vicino a Rasha e ha scatenato la gelosia di Omer. Del resto la possessività è sempre di casa al Grande Fratello.

Dallo studio giungono vari giudizi e, come nel caso di Valentina e Domenico, quelli più stonati sono frutto del pensiero di Ascanio. Ha quasi apprezzato l’ira di Omer, che per noi offre un barlume di possessività ma per l’opinionista è un lato sconosciuto finalmente mostrato, meglio dell’anonimato precedente.

Rasha però vuole procedere con calma. È molto lenta nelle frequentazioni e vuole che sia tutto vero e non forzato a causa del programma. Ma Ascanio non ci sta: “Fai meno la principessa e l’altezzosa. Io ne ho conosciuta una nella casa. Oggi è mia moglie e abbiamo due figli”.