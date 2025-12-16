Tanto amore al GF ma anche profondi risentimenti e poi c'è Anita: la lettera di suo padre è uno squarcio nel petto che non intende riaprire

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Al GF, Anita ha rifiutato la lettera del padre che l'ha abbandonata

Finale rinviata di qualche giorno, ecco cos’hanno scoperto i ragazzi della casa del Grande Fratello all’inizio della puntata del 15 dicembre. Permanenza prolungata ancora un po’, con tutti i confronti/scontri del caso, come quello tra Benedetta e Valentina, semplicemente inguardabile e inascoltabile.

Omer e Rasha di nuovo insieme. Voto: 7

Isolato in salone, Omer ha modo di parlare di Rasha. Le loro incomprensioni non contano perché lui prova qualcosa di molto forte. Ecco allora apparire la giovane, ormai fuori dai giochi. Dal silenzio dietro un vetro al freeze, fino a quel concetto tanto importante ribadito con commozione: “Mi manchi da morire”.

I due si riabbracciano e baciano, decisi a riprendere la loro storia d’amore una volta terminato il reality. Il pubblico applaude e da casa di certo apprezzano ma c’è una voce fuori dal coro. É quella di Sonia Bruganelli, che non crede alla bontà di questo riavvicinamento: “Non posso fingere che Rasha non sia uscita 3 giorni fa e ne abbia dette di ogni a Omer”. Poi corregge un po’ il tiro e parla dei rischi della vita oltre il gioco. Per Ascanio, invece, i due hanno “smaltito la sbornia d’orgoglio”.

Il triangolo no, lo avevamo già sopportato. Voto: 0

No, l’ennesimo confronto tra Domenico, Benedetta e Valentina non ce le meritavamo. Simona Ventura parla di Armageddon, conscia del fatto che gli animi si scalderanno, ma quanto va in onda è davvero una scena inutile e fastidiosa.

Ne abbiamo già parlato in maniera dettagliata, quindi qui offriamo una versione ridotta. Benedetta è furiosa per le critiche sui social, certa che Valentina, criticata per mesi, abbia marciato sulla vicenda per ottenere visibilità.

I punti salienti: la madre di Benedetta ha commentato “cornuta” sotto alcuni post di Valentina. Benedetta ha un futuro da “mercatara” e Valentina non riesce ad allontanare il pensiero che tutto sia una manovra televisiva. L’abbraccio con Domenico, con i tanti baci di lui, sa di “to be continued” e anche un po’ di Temptation Island Vip o Uomini e Donne. In generale di Fascino, senza grandi dubbi.

Vi siete lasciati? Che dispiacere. Voto: 7

Si torna a parlare di Grazia e Mattia, che di fatto si danno appuntamento all’esterno della casa. La concorrente scopre che l’ex coinquilino non è più fidanzato. Le limitazioni non hanno dunque più motivo d’esistere.

Lei corre in passerella e, superato un gruppo di ballerini che si muovono sulle note di Maschio di Annalisa, trova lui (ancora zoppicante). I due si abbracciano e la felicità di immaginare un prossimo futuro insieme fuori (almeno per conoscersi meglio) è palese. Il pubblico apprezza.

L’incubo di Giulia. Voto: 8

C’è ancora spazio per dei momenti tremendamente drammatici, nonostante si sia a un passo dalla finale del GF. La puntata prosegue infatti con Giulia, che rivive il momento più complesso della sua vita. Quando aveva tre anni fu rapita. Le lacrime sono lì, in attesa, e lei prova a combatterle per un po’ ma poi lascia andare gli argini quando sente e legge le parole di sua madre.

La donna le ha scritto una lettera e dallo studio la sorreggono con forza. Cristina si congratula con lei per il suo percorso. È stata semplicemente se stessa, divenendo una finalista “con le tue forze, senza avere bisogno di appoggiarti a nessuno, di fare ship”.

Jonas e Anita, emozioni e sofferenza. Voto: 8

Un vortice di emozioni tra Jonas e Anita, che vanno in confessionale e rendono chiare le proprie intenzioni: “Sta nascendo qualcosa di tanto grande e tanto forte”, ammette lui. Il ragazzo va poi in giardino e trova un amico che gli è mancato tantissimo: il suo cane Koda. Scatta il freeze ed ecco entrare però anche i suoi due fratelli, che si dicono molto orgogliosi di lui.

Per la coppia però le emozioni non sono ancora terminate. Anita riceve un videomessaggio da parte dei suoi amici tatuatori. Insieme a Jonas, poi, va in Mistery perché c’è una notizia che la riguarda: suo padre le ha scritto una lettera.

L’uomo però non fa parte della sua vita, in pratica da sempre, e questo tentativo di riallacciare i rapporti proprio in televisione è qualcosa che spinge la giovane a rifiutare: “Una figlia te la ricordi dal giorno 0 e non quando la vedi in televisione. So quello che ho passato per il suo rifiuto”.

I finalisti. Voto: 7

Nulla da fare per Domenico, che viene eliminato nel confronto con Omer e torna a casa, dove l’attende una complessa telenovela da risolvere. Elomari è dunque il quinto finalista. Tutti vanno poi in spazi diversi della casa, dovendo scrivere su un cartoncino il nome che vogliono diventi un “superfinalista”, dunque già sul podio della finale:

Jonas ha scelto Anita;

Giulia ha scelto Grazia;

Grazia ha scelto Giulia;

Anita ha scelto Jonas;

Omer ha scelto Anita.

Ecco la superfinalista: Anita è già sul podio del GF. Per lei però le emozioni non sono finita. Il GF deve sfoltire la rosa dei concorrenti e allora via di pesca delle sfere. Quella gold la trova Jonas, che si ritrova al televoto e può scegliere con chi: “Se devo uscire, esco con uno forte, quindi Omer”. Il meno votato tra i due, sarà il primo eliminato della finale di giovedì 18 dicembre.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!