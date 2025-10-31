Grande Fratello, le pagelle della sesta puntata: Simone emoziona (9), Jonas arrogante (5) e Valentina si vendica (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La puntata del 30 ottobre del Grande Fratello ci regala vinti e vincitori. Simone emoziona tutti (Ventura compresa) con la sua storia e l’incontro col padre, mostrando grande sensibilità. Jonas Pepe rivendica la sua sincerità, ma finisce per essere solamente arrogante, mentre Valentina si prende la sua rivincita nei confronti di Domenico e Benedetta entrando nella Casa del GF.

La sincerità di Simone e l’incontro emozionante col padre. Voto: 9

A emozionare tutti in questa puntata del Grande Fratello, con la sua semplicità e dolcezza, è Simone De Bianchi. In una clip, svelata da Simona Ventura, il concorrente racconta il dolore per la separazione dei genitori. Un addio che è stato segnato da veleni, discussioni e silenzi, ma soprattutto dall’allontanamento del padre.

Dopo 23 anni infatti sua madre Francesca Carrara e il padre Alessio si sono detti addio a causa di un tradimento di quest’ultimo. In particolare Simone ha rivelato di aver sofferto molto a causa di sfoghi a cui hanno assistito sia lui che sua sorella più piccola.

“So di aver fatto gli errori, ma ero arrabbiata e mi sono sfogata – ha raccontato Francesca, spiegando il suo comportamento -. Ho cercato in questi anni di mettere via la mia rabbia verso il papà di Simone per non fare stare male loro. I figli ci stanno male e bisogna ricordare solo le cose belle”.

Simone si è poi commosso, parlando del rapporto con il padre che vede e sente poco. “Ci vediamo poche volte l’anno, a ridosso delle feste di compleanno – ha rivelato -. Dopo il compleanno di mia sorella, penso che non aver avuto il coraggio di dire a me e mia sorella che c’è un’altra sorella è stato brutto”.

Poi l’incontro con Alessio che ha commosso anche Simona Ventura per la sua intensità e forza emotiva. “Mi dispiace tanto di come sono andate a finire le cose. Sei la cosa più bella che ho fatto, sei me – ha detto l’uomo, abbracciando suo figlio -. Ti vorrei dire tante cose ma non riesco a dirtele. Mi dispiace che ti abbiamo messo in mezzo, che hai sentito il peso di quello che è successo tra me e mamma, per nessuno è stato facile. Non litigare con mamma, non discutere perché lei è unica”.

Valentina si prende la sua rivincita ed entra nella Casa. Voto: 8

Dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello per ben due volte, pronta a capire cosa sta accadendo fra il suo compagno Domenico e Benedetta, Valentina si prende una rivincita. Simona Ventura, a sorpresa, le fa incontrare i due concorrenti.

“Non c’è due senza tre – esordisce lei -. Si è visto quello che noi notiamo da casa, non state bene separati”. Domenico cerca di difendersi, ma con una certa difficoltà. “Ripeto per l’ennesima volta, tra noi c’è sempre stata amicizia”, spiega, ma i dubbi di Valentina rimangono, soprattutto dopo aver visto alcune clip in cui Benedetta si scioglie in lacrime nel Confessionale per via della freddezza di Domenico nei suoi confronti.

“Se io vedo una ragazza che piange perché si è allontanata da un ragazzo che è amico, mi chiedo che amicizia è?”, dice Valentina. Poi l’annuncio: “Resterò in Casa per qualche giorno”. Una notizia accolta con stupore da Domenico che da subito appare piuttosto turbato.

Domenico perde la testa con Jonas e accusa la redazione del GF. Voto: 4.

Nemmeno in questa puntata del Grande Fratello, Domenico è riuscito a riscattarsi. Quando la compagna Valentina lo accusa di essersi avvicinato troppo a Benedetta si mostra insofferente e di fronte all’annuncio del suo ingresso nella Casa accusa la redazione.

“Questa è una cosa montata da loro”, dice, mostrandosi tutt’altro che contento dalla notizia data da Simona Ventura. Il concorrente accusa la redazione del GF di aver creato ad arte la questione del legame fra lui e Benedetta. Ma la conduttrice non ci sta e lo riporta all’ordine. “Ci sono i filmati e c’è una diretta su Mediaset Extra – dice Super Simo -. Abbiamo visto tutti quello di cui parliamo. Non è stato montato niente”.

D’altronde Domenico sembra piuttosto insofferente di fronte a chi parla del suo rapporto con Benedetta e delle presunte mancanze di rispetto nei confronti di Valentina. E quando Jonas Pepe lo accusa di fingere, si infuria.

“È una persona arrogante, non deve parlare della mia famiglia. Non sto giocando con Benedetta, è sempre stata una bella amicizia. Hai 24 anni, sei un bambino”, dice. Ma il modello si difende: “Il bambino l’hai fatto tu davanti a tutta Italia, e se ne sono accorti tutti ed è il motivo per cui non parlo con te. Non sono una persona arrogante, ma sicura delle mie qualità”.

Jonas Pepe, l’arroganza che non convince. Voto: 5

Jonas Pepe non convince nella puntata del 30 ottobre del Grande Fratello. Va bene la sincerità, ma il concorrente spesso si lascia andare a facili giudizi e sentenze che lo fanno apparire sempre più arrogante.

Simona Ventura svela una clip in cui Jonas parla di Omer, svelando una sorta di strategia per farlo uscire dalla Casa. “Omer è una delle persone più deboli qui dentro – dice -, perché ha bisogno di approvazione. Un giocatore come lui va messo fuori uso”. Il piano, secondo molti, sarebbe quello di far perdere le staffe al concorrente per causare una sua reazione e, di conseguenza, l’eliminazione.

In diretta tv i due hanno ripreso a scontrarsi. “Lui aspetta che io alzi le mani? – ha commentato Omer – No, non arriveremo a questo punto mai, siccome lui è un provocatore lo farà. Vedremo chi arriva prima a cedere alle provocazioni”. Jonas non ha perso occasione per attaccare di nuovo Omer: “Qua dentro hai ancora tutte le persone accanto, ma chi è Omer quando è solo? Quando sarai solo che farai?”.

Sulla questione è intervenuta Floriana Secondi. “Sei invidioso di Omer – ha detto criticando Pepe -, perché è forte ma tu cosa vuoi fare, vuoi che ti alzi le mani per farlo cacciare? Sei disonesto”. Jonas non ha gradito l’intervento dell’opinionista e ha replicato con durezza: “Tu la scorsa puntata mi hai detto che mi davi una capocciata e questo è essere di buon esempio? – ha ribattuto -. Non ti capisco quando parli e penso che quando uno parla deve essere chiaro”.

