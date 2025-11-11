Grande Fratello, le pagelle dell’ottava puntata: Anita commuove (9), Domenico sbaglia ancora (4)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’ottava puntata del Grande Fratello non ha deluso le aspettative dei telespettatori, regalando emozioni intense, scontri forti e temi importanti. Al centro del dibattito, ancora una volta, il legame fra Domenico e Benedetta, ma anche il dolore di Anita Mazzotta per la perdita della madre.

Le nostre pagelle della puntata del 10 novembre del GF, fra colpi di scena e qualche scivolone.

Domenico e Benedetta, la storia infinita. Voto: 4

Il legame fra Domenico e Benedetta continua a tenere banco al Grande Fratello rischiando, sempre di più, di diventare una grande farsa. La puntata si apre con lo scontro fra Domenico e la madre di Benedetta. La signora Simona, senza peli sulla lingua e piuttosto diretta, si candida a diventare una futura concorrente del reality.

Attacca Domenico, arrivando a zittirlo con le sue parole. “Voglio dirti che non mi sei mai piaciuto – dice -. […] Tira fuori gli attributi e comportati da uomo che dovresti essere, perché prima o poi la gente si accorge di quello che sei”. A nulla valgono i tentativi del concorrente di giustificarsi. Poi l’affondo contro Valentina: “Porta le corna da anni, i problemi vanno risolti a casa, allora tuo marito non mandarlo a giro nei programmi”.

Poco dopo interviene Benedetta che dichiara di non sentirsi in colpa e di essere molto tranquilla. “Mi sto vivendo questa esperienza, sto benissimo, non me ne frega niente – ha chiarito -. Non sono una sfasciafamiglie, sto bene, mamma, non ti preoccupare, non mi interessa di niente”.

Infine arriva il colpo finale per Domenico con la notizia che Valentina ha scelto di lasciarlo. La compagna del concorrente ha scelto di non tornare in studio per un confronto, mettendo fine alla loro relazione con un post. “Proverò a riconquistarla più che mai. Ce la metterò tutta”, promette fra le lacrime, affermando di essersi pentito per quanto accaduto e di essere innamorato della sua compagna. “Valentina e mia figlia sono la cosa più importante per me”, confessa a Simona Ventura.

Donatella e Francesca, lo scontro in studio è inutile. Voto: 3

Donatella e Francesca raggiungono lo studio del Grande Fratello per confrontarsi dopo la rissa sfiorata dei giorni scorsi. Il confronto però non ha l’esito sperato. Le due concorrenti sembrano non capirsi proprio, fra accuse a vicenda e i concorrenti che si dividono per tifare da una parte o dall’altra. Alla fine non rimane nulla e anche Simona Ventura si arrende, invitandole a tornare dentro la Casa.

Sonia Bruganelli vera opinionista del Grande Fratello. Voto: 8

Anche in questa puntata Sonia Bruganelli dimostra tutto il suo carisma, rivestendo il ruolo di opinionista. L’intesa con Simona Ventura c’è e si sente. Conduttrice e opinionista si scambiano battute e si suggeriscono dei ganci per cambiare argomento.

La Bruganelli svela ciò che pensa senza filtri. Si emoziona di fronte al dolore di Anita, sorride per Jonas e dà qualche consiglio a Domenico.

Jonas finalmente cambiato. Voto: 7

Dopo le scorse puntate in cui era apparso piuttosto arrogante e pronto a scontrarsi con tutti, Jonas Pepe sembra aver cambiato definitivamente registro. Così tanto da salvare la lettera indirizzata a Grazia Kendi, rinunciando alla sua, e da rivolgere commenti gentili a Omer che ammette di aver rivalutato.

Ma è quando si parla del suo bacio con Anita che Jonas intenerisce tutti, svelando di provare dei sentimenti forti per la concorrente. Tutti si schierano dalla sua parte, pronti a fare il tifo per la coppia. A partire da Ascanio Pacelli che diversi anni fa si innamorò di Katia Pedrotti, sua attuale moglie, proprio durante la sua avventura al Grande Fratello. “Come me e Katia, anche Jonas e Anita si sono baciati esattamente dopo 38 giorni nella Casa…”, ha detto l’opinionista, lasciando intendere che la storia d’amore potrebbe essere nata sotto una buona stella.

Anita incontra il compagno della madre (e commuove tutti). Voto: 9

Fra i momenti più emozionanti dell’ottava puntata del Grande Fratello c’è l’incontro fra Anita e Vincent, il compagno della sua amata mamma. Tutto è partito da alcune clip svelate da Simona Ventura in cui la concorrente racconta di sentirsi sola e di aver scelto di tornare nella Casa del Grande Fratello per sfuggire ad una realtà fin troppo dolorosa.

Nei giorni scorsi la giovane concorrente si era sfogata con gli altri inquilini. “Chi può capire cosa sto provando? Nessuno – ha detto Anita, in lacrime -. L’unica persona che viveva per me a cui potevo appoggiarmi era mia madre, io l’ho persa. Devo dire ‘Anita è forte, Anita è la più forte’. Ho perso mia madre”. L’inquilina del GF aveva poi spiegato di sentirsi terribilmente sola fuori dal reality: “Su mio fratello non posso contare, Vincent è il compagno (di mia madre, ndr) e alla veglia di mamma mi hanno detto ‘prenditi cura di Vincent’, ma che vuol dire? Ma chi se ne prende cura? Mia madre non c’è, chi si prende cura di Anita?”.

Dopo questo sfogo Simona Ventura ha deciso di far incontrare Anita con Vincent. Il compagno di mamma Raffaella ha raggiunto la concorrente, fra lacrime ed emozioni intense. “Scusa, scusami”, ha detto Anita piangendo. Ma Vincent, con fare dolcissimo, le ha detto di non scusarsi. “Sei la mia piccolina – ha spiegato -, sei la cosa più importante che adesso ho. Non sei sola, ci sono io per te ora. Sarò io la tua spalla. Sappi che tu adesso sei la mia famiglia, io mi sento il tuo papà”.

Parole che hanno commosso tutti, Simona Ventura in primis. La conduttrice, con gli occhi lucidi, ha annunciato la volontà di lasciare spazio ai due, consentendogli di confrontarsi lontano dalle telecamere. “Prima però vorrei dire una cosa – ha aggiunto commossa -. I figli non sono di chi li fa, ma di chi li cresce”. Dando, ancora una volta, una grande lezione di vita.