Grande Fratello, Domenico zittito dalla madre di Benedetta. E Simona Ventura si arrabbia

La puntata del 10 novembre del Grande Fratello parte in ritardo a causa de La Ruota della Fortuna, ma non delude fra scontri accesi in diretta, confronti e colpi di scena.

La madre di Benedetta zittisce Domenico al Grande Fratello

La puntata si apre col botto, Simona Ventura infatti annuncia l’ingresso nella Casa del Grande Fratello della mamma di Benedetta. Ma chi credeva in un incontro dolcissimo con la concorrente rimane deluso – almeno inizialmente – la signora Simona infatti sceglie prima di tutto di confrontarsi con Domenico, reo di non essersi allontanato dalla giovane come gli aveva chiesto la sua compagna Valentina.

La mamma di Benedetta si dimostra da subito agguerrita, riuscendo a zittire Domenico che tenta di difendersi dall’accusa di avvicinarsi troppo (e troppo spesso) alla giovane inquilina. “Ciao Domenico, sono la madre della sfasciafamiglie, come l’hanno definita – ha esordito la signora Simona -. Voglio dirti che non mi sei mai piaciuto. Da un lato hai la tua famiglia e la tua compagna, che si lamenta di come ti comporti e giustamente, dall’altro mia figlia, che è una ragazza di 24 anni pura e che crede nell’amicizia. Tira fuori gli attributi e comportati da uomo che dovresti essere, perché prima o poi la gente si accorge di quello che sei”.

Domenico ha provato a scusarsi, giustificandosi, ma la madre di Benedetta è stata implacabile e ha cercato in ogni modo, con fermezza, di mettere in chiaro la situazione, difendendo sua figlia. “A me le tue scuse non servono – ha detto -. A me interessa che non fai passare Benedetta per una sfasciafamiglia, la tua famiglia era già sfasciata da prima”.

Sulla questione è intervenuta anche Sonia Bruganelli, che si è rivolta a Domenico. “Valentina non si fida di Domenico, che per otto anni ha portato la compagna a non fidarsi – ha spiegato -. Ma in questa situazione, Valentina vede cosa succede e per placare la sua rabbia devi stare lontano da Benedetta”.

Più diretto il commento della signora Simona. “Porta le corna da anni, i problemi vanno risolti a casa – ha detto parlando di Valentina -, allora tuo marito non mandarlo a giro nei programmi. Devi rispettare Domenico. Voglio che mia figlia non venga utilizzata per gli scopi di Domenico e Valentina”.

Simona Ventura perde la pazienza

Ma quello fra Domenico e la madre di Benedetta non è stato l’unico scontro in diretta tv. A perdere la pazienza è stata anche Simona Ventura che, infastidita dal comportamento di Francesco Rana, l’ha ripreso durante la diretta tv. Tutto è iniziato con il confronto fra Donatella e Francesca, convocate in studio per chiarirsi dopo la rissa sfiorata dei giorni scorsi.

Le due donne si sono scontrate, dividendo anche le persone presenti in studio. Proprio mentre Simona Ventura cercava di interpellare Ascanio Pacelli, Francesco Rana – da sempre in lite con Donatella – ha provato a dire la sua. La conduttrice l’ha fermato una volta, poi due, alla fine però ha perso la pazienza.

“Francesco tu parli quando te lo dico io – ha detto con fermezza -. Quando ti interpello puoi parlare”. Ma l’uscita dell’ormai ex inquilino è stato tutt’altro che elegante. “Mi sono informato su di te a Bari – ha tuonato contro Donatella -. So quanti polpi hai fritto prima”, alludendo forse a qualcosa. Un’uscita che non è piaciuta alla presentatrice che ha tagliato l’intervento, riportando l’ordine in studio.