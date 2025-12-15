Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

A un passo dalla finale, il Grande Fratello di Simona Ventura si rigioca una carta ormai un po’ abusata: il triangolo tra Domenico, Benedetta e Valentina. Ora le due donne sono fuori e la tanto accusata ex inquilina ha qualcosa da dire, anzi da gridare. La conduttrice aveva avvisato il pubblico, parlando di “Armageddon”, e infatti i toni sono elevati fin da subito. Al reality conviene che sia così ma la situazione degenera dopo pochissimo.

Benedetta all’attacco

Domenico ha chiarito come per lui l’esperienza al Grande Fratello sia di colpo mutata radicalmente con l’uscita di Benedetta. L’ha definita la persona più importante della casa. Al tempo stesso, però, pur ammettendo d’apprezzarla caratterialmente e fisicamente, non parla d’amore e non ritiene di provare qualcosa per lei che vada oltre l’amicizia.

Per una volta, però, la discussione tra le due donne non verte su di lui. Benedetta ha avuto modo di leggere tutto ciò che è stato detto e scritto sul suo conto, sperimentando l’odio social. Ritiene che Valentina ci abbia guadagnato da tutta questa storia. In maniera neanche troppo sottile, l’ha accusata d’aver desiderato l’attenzione del pubblico, entrando ripetutamente in casa e alimentando questa storia in tutti i modi.

Valentina replica, semplicemente negando, e Benedetta alza il volume, anche troppo. Le raccomandazioni di Simona Ventura vengono ignorate e il mercato apre le porte. Benedetta arriva a dire una frase molto pesante: “Tu sei una pazza”. La padrona di casa deve quindi intervenire e, con grande fatica, recupera il controllo, redarguendo le due come a scuola (elementari al massimo).

La maestra Ventura

Tra voglia d’emergere e vincere lo scontro, anche per il futuro social (economico), e generale incapacità comunicativa, Simona Ventura deve fare da arbitro sul ring. Ignoriamo il fatto che il GF viva per clip del genere, non è di certo decoroso che la conduttrice debba contare i secondi tra uno sfogo gridato e l’altro, concedendo spazio alle due che, autonomamente, non erano in grado di darsi.

Da casa più di una persona avrà girato canale, mentre i più resistenti avranno abbassato (di molto) il volume. Chi sa cosa avrà pensato Pier Silvio Berlusconi di tutto questo. Voleva un certo stile, un cambio radicale e invece i buoni ascolti ripetuti nei mesi (non eccellenti ma accettabili) fanno dimenticare un po’ tutto.

Il riassunto dello scontro

Riportiamo di seguito in un elenco cosa è emerso da questa lite, per chi non fosse riuscito a comprendere i pochi fatti tra le tantissime grida:

Domenico non è innamorato di Benedetta;

Benedetta nega d’essere stata la sola avvicinata da Domenico;

Benedetta accusa Valentina d’aver guadagnato da questa storia;

Valentina ribadisce gli atteggiamenti poco consoni avuti in casa;

Benedetta sottolinea i troppi articoli e le interviste atti ad alimentare la polemica;

Valentina è accusata d’aver chiamato la madre di Benedetta, per poi spiegare: “Mi dava della cornuta sotto alcuni post e ho detto basta”;

Sonia Bruganelli parla di “dipendenza affettiva” da Domenico e di “ossessione” da Grande Fratello;

Il saluto tra Domenico e Valentina è più caloroso di quelli precedenti e lascia intravedere nuove puntate, magari in un possibile Temptation Island VIP.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!