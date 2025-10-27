Valentina contro Domenico e Benedetta: un confronto durissimo che ha smascherato il 32enne napoletano per il manipolatore che è

All’interno della Casa del Grande Fratello sono svariate le coppie più o meno acclarate. Che si tratti di amici o frequentanti, in coppia o in un triangolo, gli avvicinamenti sono evidenti e, di fatto, inevitabili.

Dinanzi a una convivenza forzata, infatti, è naturale cercare conforto nel rapporto con gli altri. Domenico e Benedetta, però, sembrano essersi avvicinati un bel po’, Il grado di intimità tra i due aumenta di settimana in settimana. Non ci sarebbe nulla di male se lui non fosse impegnato. E, dopo il duro confronto recente in Casa, sa benissimo cosa pensa la sua fidanzata, Valentina, di tutto ciò. Qualcosa è cambiato? Neanche per sogno, e lei ha rimesso piede a Cinecittà per chiarire dei punti e ottenere finalmente delle risposte.

Valentina contro Benedetta

Simona Ventura chiarisce subito un punto cruciale. Se c’è un responsabile di questa vicenda, quello è Domenico. Al netto del fatto che non si sappia se tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, è lui che deve fare i conti con i sentimenti della sua fidanzata.

Dall’inizio del programma, però, ha già avuto modo di spiegare di non essere stato un santo in passato. Si può dire, dunque, come la sua compagna sia ormai “abituata” a comportamenti del genere. Vedere però tutto ciò in diretta nazionale fa un altro effetto.

A ogni modo lei sembra volersi scagliare principalmente contro Benedetta. A quest’ultima è stato fatto leggere un titolo decisamente problematico: “Essere inutile, la aspetto fuori dalla Casa”. Una vera e propria promessa di resa dei conti.

Come se non bastasse, Valentina ha anche pubblicato un post, divenuto rapidamente virale: “Sono stata zitta, buona e stupida fino a oggi, mia cara Benedetta. Vuoi la guerra e quella ti farò! Ricordati che gli uomini, quando hanno una figlia e una compagna, non si toccano. Dio vede e provvede. Fatemi fuori questo essere inutile, che l’aspetto alla porta rossa”.

Simona Ventura a Scampia

In una clip abbiamo visto Simona Ventura a Scampia, dov’è stata ospite di Valentina. Lei ha rapidamente spiegato qual è il problema: “La rabbia è figlia dei 9 anni con Domenico. In tutto questo tempo non ho capito chi ho al fianco. Nove anni di alti e bassi. Da parte mia ho sempre saputo d’amarlo ma non ho la certezza che lui mi ami”.

Oggi inizia a pensare che questo sentimento non ci sia, considerando come lui abbia ignorato le sue richieste dopo il confronto. È chiaro come non ce l’abbia davvero con Benedetta, quando con lui e con se stessa.

Il focus dev’essere necessariamente su Domenico e la sua difficoltà nel vivere un rapporto saldo e monogamo. Del resto il loro legame non potrebbe avere basi più fragili: “Lui non voleva una relazione stabile. Non voleva legarsi a una sola persona. Quando la relazione era giunta al capolinea, dopo un viaggio, ho scoperto d’essere incinta”.

Tradimento, rinascita e crisi

Numerose crisi ripetutesi negli anni, durante i quali lei lo ha beccato con un’altra donna. È certa ci siano stati dei tradimenti ma ha perdonato tutto perché poi sembravano essersi ritrovati, l’uno al fianco dell’altra, dopo momenti drammatici relativi ad altre situazioni. Erano finalmente una famiglia ma, dice, quei momenti sono ormai lontanissimi.

Lui è un estraneo, ha detto a Simona Ventura. Lei (Benedetta) invece non è una donna, perché non ha rispetto di chi è fuori e soffre di questa relazione.

Il confronto

Benedetta ha rivisto certe immagini e ha ascoltato realmente l’appello accorato di Valentina. Il risultato? Ha confermato che non ci sia un interesse amoroso ma non intende creare disagi: “Da oggi, io di qua e lui di là. Sarà così, se è questo il messaggio che arriva fuori”.

In due secondi di confronto, faccia a faccia, le due donne trovano un evidente terreno comune. Valentina, più calma, esordisce chiedendo scusa per i toni e il linguaggio utilizzati. Benedetta si dimostra aperta al dialogo e sottolinea: “Non c’è bisogno tu mi chieda scusa”.

È chiaro a tutti che il problema sia insito nel comportamento di Domenico, che finalmente appare dinanzi alla sua compagna: “Ti chiedo scusa, questo rapporto sarà interrotto”. È evidente come voglia chiudere in fretta il caso ma lei non ha più fiducia in lui. A ciò si aggiungono la vergogna provata per le immagini trasmesse su scala nazionale e la rabbia per i messaggi ricevuti: si parla di tradimenti passati e recenti del padre di sua figlia.

Lui nega “sbagli” recenti e ribadisce: “Non posso fare altro che chiederti scusa”. Tenta di fare la vittima e spiega che se ne starà in un angolo, anche se non è affatto ciò che lei ha chiesto. A quanto pare il GF, da compagno e padre, si può vivere soltanto ignorando tutti o stando abbracciati a letto con un’altra donna. Come se non bastasse, con un atteggiamento che ricorda il miglior/peggior Antonio di Temptation Island, le ha detto d’essere pronto a lasciare la Casa, se è questo che vuole. Un bambino all’angolo che finge di scusarsi e d’aver capito, e invece tenta una maldestra manipolazione.

Tutti contro Domenico

Non è possibile salvare un solo atteggiamento di Domenico e per fortuna l’attenzione è passata da Benedetta a lui. Si tratta del solo responsabile del malessere di Valentina e il suo voler piacere a ogni costo, insieme alla sua fame d’apparire, sono dannosi tanto dentro la Casa quanto fuori.

Il punto più alto? “Hai contattato delle ragazze di recente?”, una domanda semplice da parte della madre di sua figlia. E la risposta? “Non lo so”. Sipario e tutti a casa.

Sonia Bruganelli non crede alle sue orecchie e chiede spiegazioni: “Di cosa stai chiedendo scusa? (…) Ma a Benedetta non pensi? Non credi che le tue azioni abbiano un impatto?”. Poche parole ed ecco l’esplosione rabbiosa di un uomo colpevole messo all’angolo.

Quando scoperto, nega. Se non puoi negare, scusati e pretendi che di colpo tutto venga perdonato. Se le cose dovessero mettersi male, piano C: alza la voce e pretendi silenzio dall’alto del tuo essere “uomo”.

Un bacio violento

Nulla è stato risolto e come si poteva sperare del resto in una risoluzione al GF, considerando la profonda radice dei problemi di questa coppia. Valentina ha però potuto sfogare la propria rabbia ed esporre il proprio compagno, ponendolo dinanzi alle sue responsabilità.

Abbiamo avuto modo di comprendere quanto sia un manipolatore e, accompagnata la compagna alla porta rossa, si è reso responsabile di un gesto violento. In un Paese in cui si nega l’educazione affettiva, vedere un uomo afferrare la propria fidanzata, madre di sua figlia, costringerla a un bacio nella speranza di poter dimostrare chi sa quali sentimenti positivi, è degradante a dir poco. Un gesto da condannare e che meriterebbe conseguenze più gravi del commento amaro di Simona: “Questo bacio non mi è piaciuto fino in fondo”.