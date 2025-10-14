Grande Fratello, le pagelle della terza puntata: Simona Ventura e la pace a Gaza (10), figuraccia di Domenico (3)

Il Grande Fratello ha regalato al pubblico una puntata intensa, nel bene e nel male. Oltre alla figuraccia di Domenico con la moglie Valentina, Simona Ventura ha annunciato la pace a Gaza

Il 13 ottobre è andata in onda una puntata del Grande Fratello piuttosto intensa. Non sono mancati i litigi, su tutti il confronto tra Domenico e la moglie Valentina, fortemente risentita per il comportamento inappropriato del marito con la gieffina Benedetta. Ma c’è stato anche spazio per un annuncio doveroso: la firma per l’accordo di pace per Gaza. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo in studio.

Le parole per Anita. Voto: 8

“Anita, noi ti abbracciamo fortissimo. Ti vogliamo bene. Ti aspettiamo con tutto il cuore, forza Anita”, ha detto Simona Ventura a inizio puntata. Ed è stato bello che abbia rivolto un pensiero alla gieffina che ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi familiari piuttosto importanti.

Sebbene la produzione non sia entrata nel merito di questi “motivi”, i telespettatori più attenti hanno ricordato una conversazione avuta con la compagna di avventura Francesca, quando aveva ricevuto la notizia che la madre non avrebbe potuto iniziare la chemioterapia per via di esami non proprio buoni. “Sono qui per mia madre, sono qui per sua volontà. Cerco di coinvolgerla in tutto”, aveva raccontato su di lei.

Augurandoci che vada tutto per il meglio, anche il nostro abbraccio va ad Anita.

La quasi rissa di Omer e Jonas. Voto: 3

Dopo il breve momento dedicato ad Anita Mazzotta, si è aperto un capitolo non proprio felice di questa terza puntata del Grande Fratello: la lite (quasi rissa) tra Omer Elonari e Jonas Pepe. I telespettatori hanno assistito a momenti di grande tensione, dovuti apparentemente a un pretesto banale (la pizza in forno, sì) ma, in realtà, figli di una profonda antipatia tra i due concorrenti. Non c’è molto da spiegare: non si sopportano.

Ma ciò non giustifica lo spettacolo terribile che hanno dato nella cucina della Casa più spiata d’Italia, iniziando dapprima con gli insulti e poi proseguendo in modo talmente accanito da costringere alcuni coinquilini a intervenire per separarli.

Non ci importa più di tanto dire di chi sia la ragione – è palese che abbiano sbagliato entrambi nei toni e nei modi -, ma vale la pena ricordare le parole di Ascanio Pacelli: “È evidente che il forno è stato un pretesto, perché non hai digerito il fatto di essere stato nominato – ha detto a Omer, in particolare -. Si può litigare nella Casa e te lo dice uno che ha dato uno schiaffo a un concorrente, un gesto ignobile, di cui mi pento ancora. (…) Hai detto ‘Questi sono i toni di un maschio’, ma nessun uomo si comporterebbe così con una donna, un uomo vero non fa questo”, ha concluso ricordando il modo in cui si è rivolto alla concorrente Giulia, che provava a calmarlo.

La figuraccia di Domenico con la moglie Valentina. Voto: 3

Quando pensi di aver visto il peggio, ecco che Super Simo prepara un’altra bella sorpresa. “Bella”, si fa per dire. Domenico D’Alterio ha ricevuto in visita la moglie Valentina e no, non c’è stato uno di quegli incontri romantici a suon di abbracci, baci e lacrime.

Il gieffino ha avuto atteggiamenti piuttosto affettuosi con la coinquilina Benedetta: “Lei sa come mi comporto, io e Benedetta abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia, non c’è malizia tra noi”, ha commentato. Ma la moglie non sembra essere dello stesso avviso: “A me sembra Temptation Island. Il mio uomo non mi porta rispetto (…). Tralasciando le ragazze che hanno forse più rispetto di me (…) puoi essere egocentrico, solare (…) ma ci siamo detti ‘rispetto'”.

E non è finita qui: “È un rapporto di amicizia secondo te? Tu ti rendi conto cosa hai fatto sabato, togliendoti la vestaglia e mettendoti su una donna in costume? Dandole i baci sul collo? Stai facendo tutto quello che non mi sarei mai aspettata da te! – ha continuato -. Io non mi vado a sedere sulle gambe del tuo amico, stai sbagliando tanto. Al di fuori sono io sotto l’occhio del ciclone, non ci sei tu. (…) Ti devi dare una calmata!”.

Valentina era una furia. E Domenico, in tutta risposta, ha commentato con un laconico: “Sai come sono fatto”. Continuando a giustificarsi, anche di fronte al suo “Al di fuori passo per la cornuta”. Lasciandosi tirare delle scuse con le tenaglie da una Simona Ventura incredula e imbarazzata. Come noi.

Giulio è il primo eliminato di questa edizione. Voto: 5

Non è stata una buona puntata neanche per Giulio Carotenuto, per il quale il Grande Fratello è ufficialmente finito. Il dentista campano è stato eliminato dal pubblico, che ha preferito Omer e Matteo (Azzali).

A nulla è valso il suo esporsi che, come capita proprio a chi si mette in mostra, ha diviso i telespettatori tra chi lo adorava e chi, al contrario, ha gioito di questa eliminazione. Tra questi ultimi probabilmente possiamo annoverare Ascanio, che in puntata aveva già espresso qualche perplessità nei suoi confronti, giudicandolo un po’ opportunista: “Giulio, ti avevo definito par****o nella prima puntata. Hai definito Omer “bestia”, “cafone” nel momento in cui sei andato in nomination contro di lui. Quel programma l’ho fatto, so come funziona, ti assicuro che sei un par****o”.

Donatella la “dea del pulito” si commuove. Voto: 7

“Affezionata alla pezza gialla”, colei che pulisce perfino il divanetto del confessionale e richiede da giorni a gran voce una cesta di prodotti e panni ha vissuto un bel momento nella Casa più spiata d’Italia.

Sin dall’inizio di questa edizione, Donatella Mercoledisanto si è affermata quasi come una “macchietta”, ma c’è molto di più dietro il sorriso e le battute di una simpatica e irriverente “malata di pulito”, per citare un famoso programma di Real Time. E la sorpresa che ha ricevuto ne è stata la dimostrazione: non ha trattenuto sorrisi e lacrime, rivolgendosi ai cari che la seguono fuori e la aspettano. “Vi prometto che rimango finché posso”, ha detto loro.

Simona Ventura annuncia la pace a Gaza. Voto: 10

Oltre il Grande Fratello c’è un mondo fatto di cose ben più importanti. E Simona Ventura ha dedicato un momento per un annuncio doveroso nei confronti dei concorrenti, in particolare di Rasha Younes, che vive a Roma ma ha origini palestinesi. Spesso il pensiero di Rasha è andato alla terra d’origine della sua famiglia, martoriata dalla guerra e negli ultimi mesi scenario di quello che è stato definito dall’ultimo rapporto ONU un genocidio.

“Ragazzi ho una notizia importantissima per voi – ha detto la conduttrice -. Oggi 13 ottobre 2025 siamo stati testimoni di un grande evento, che verrà ricordato nei libri di storia. È stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas e la guerra è finita. Questa mattina Hamas ha iniziato i rilascio degli ultimi ostaggi israeliani e anche Israele ha liberato gli ultimi prigionieri palestinesi”.

“Rasha il popolo palestinese sta tornano a casa. Gli aiuti umanitari stanno arrivando. Questo è un giorno straordinario per chi come noi ha sempre desiderato la pace”, ha aggiunto.