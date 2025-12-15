Grande Fratello, sondaggi del 15 dicembre: il nome dell’ultimo finalista

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Simona Ventura

Il Grande Fratello 2025 si avvicina al suo epilogo e lo fa attraversando una delle fasi più complesse dell’intera edizione guidata da Simona Ventura. La puntata di questa sera, 15 dicembre, è una vera semifinale aggiuntiva, chiamata a stabilire chi conquisterà l’ultimo posto disponibile per la finalissima che si prende più tempo per essere trasmessa, probabilmente con l’intento di fuggire dalla fiction divora-ascolti Sandokan. Un televoto decisivo, aperto da giorni, che sta dividendo il pubblico e alimentando il dibattito in Rete.

Grande Fratello, i concorrenti verso la finale

A giocarsi l’accesso all’atto conclusivo del reality sono Omer Elomari e Domenico D’Alterio, due protagonisti assoluti di questa stagione. Entrambi hanno lasciato un segno evidente nella vita della Casa, nel bene e nel male, influenzandone equilibri e dinamiche fin dalle prime settimane. Ora, però, il percorso di uno dei due è destinato a interrompersi proprio a un passo dal traguardo.

La posta in gioco è particolarmente alta anche alla luce del cambio di programmazione deciso da Mediaset. La finale, inizialmente prevista per oggi, è stata rinviata a giovedì 18 dicembre, con l’aggiunta di una puntata extra condotta da Simona Ventura che ha modificato l’assetto della competizione e reso ancora più importante il verdetto di stasera.

Il televoto tra Omer e Domenico è stato aperto al termine di una diretta durissima, segnata da una vera e propria raffica di eliminazioni. Nel giro di poche ore, cinque concorrenti hanno dovuto abbandonare definitivamente il gioco, lasciando la Casa svuotata e visibilmente provata. Le uscite di scena di Simone, Francesca, Rasha, Donatella e Benedetta hanno accelerato la corsa verso la finale e alzato ulteriormente la tensione tra i superstiti.

A garantirsi un posto nella finalissima sono stati Anita, Grazia, Jonas e Giulia, che hanno già la certezza di contendersi la vittoria nell’ultima serata. Resta però da assegnare l’ultimo slot, quello che completa il gruppo dei finalisti e che rende il televoto di stasera uno dei più attesi dell’intera edizione.

Cosa dicono i sondaggi

La decisione di spostare la conclusione del programma ha trasformato la puntata del 15 dicembre in una seconda semifinale che il pubblico non attendeva. Si tratta di un ulteriore passaggio intermedio che potrebbe ridisegnare i contorni della finale, escludendo uno dei volti più rappresentativi di questa stagione comunque sottotono.

Dei 18 concorrenti iniziali, soltanto sei sono ancora in gara. Omer Elomari e Domenico D’Alterio si trovano al televoto, mentre Jonas, Grazia, Giulia e Anita osservano l’esito da finalisti già confermati. Tutti gli altri, da Simone a Flaminia, passando per Bena, Mattia, Matteo, Giulio, Ivana e Francesco, hanno ormai concluso il loro percorso all’interno della Casa.

Il confronto tra Omer e Domenico assume contorni ancora più complessi se si considera il rapporto di stima e amicizia nato tra i due durante la convivenza. Una relazione che rende l’esito del televoto particolarmente amaro, perché costringerà uno dei due a rinunciare al sogno della vittoria proprio nelle battute finali.

Secondo i sondaggi che circolano in rete, raccolti tra portali specializzati, community social e forum dedicati al programma, Domenico D’Alterio sarebbe al momento il concorrente più a rischio, mentre Omer Elomari sembrerebbe avviato a ottenere il favore del pubblico e a diventare il quinto finalista del Grande Fratello 2025. Come sempre, però, solo il verdetto ufficiale del televoto potrà confermare o ribaltare ogni previsione.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!