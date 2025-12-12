Grande Fratello 2025, cambia la data della finale: doppio appuntamento per Simona Ventura

La finale del Grande Fratello 2025 è stata spostata. Il vincitore del reality show non sarà più eletto lunedì 15 dicembre, quando andrà in onda una puntata classica con Simona Ventura

Solo pochi giorni fa Simona Ventura annunciava con convinzione che il Grande Fratello sarebbe arrivato al traguardo lunedì prossimo ma Mediaset ha ribaltato le carte in tavola. La finale del reality show di Canale 5 non andrà più in onda il 15 dicembre, ma slitterà qualche giorno dopo. Un cambio che non solo prolunga la competizione ma regala a questa edizione, poco soddisfacente dal punto di vista degli ascolti tv, un’ultima settimana ad alta densità emotiva.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello 2025

La finale del Grande Fratello 2025 non andrà più in onda il 15 dicembre ma slitterà a giovedì 18 dicembre 2025. Resta confermata la puntata del lunedì sera, che sarà una sorta di semifinale sebbene siano rimasti in gioco solo sei concorrenti. Dunque due puntate nel giro di una settimana.

La decisione arriva direttamente dai piani alti dell’azienda: aggiungere una puntata extra, un appuntamento bonus che spinge i concorrenti verso una volata finale più lunga e più carica di tensione.

In un’edizione che ha attraversato alti (pochi), bassi (la maggior parte), discussioni infuocate, nuovi amori, rivalità e qualche imprevisto, Mediaset è intenzionata a portare il racconto fino all’ultimo respiro televisivo.

Il risultato? Un doppio appuntamento che trasforma l’ultima settimana del GF in un vero mini-evento, con due serate ravvicinate destinate a catalizzare, o almeno a provarci, l’attenzione del pubblico.

Ecco come sarà quindi il rush finale con Simona Ventura:

Lunedì 15 dicembre: seconda semifinale

Giovedì 18 dicembre: finale

Due prime serate che andranno a scontrarsi con la programmazione forte di Rai 1. Il 15 dicembre contro Sandokan, tra le fiction-evento più seguite di questa stagione, e il 18 dicembre contro il gran finale di Un Professore 3, una delle serie tv più amate del pubblico. Una sfida televisiva dichiarata, che rende la scelta di Mediaset ancora più audace.

Grande Fratello 2025 sotto pressione

Lo slittamento della finale significa giorni in più di convivenza, giochi psicologici, dinamiche da decifrare e strategie da affinare. Dentro la Casa, dove ogni ora pesa come un macigno, il prolungamento non è un dettaglio: vuol dire ricalibrare le alleanze, proteggere i nervi, convivere con emozioni amplificate e, soprattutto, con la consapevolezza che ormai manca davvero poco.

Chi riuscirà a reggere la pressione? Chi saprà sfruttare questi giorni extra nel bunker di Cinecittà? Posticipare la finale sembra andare in una direzione ben precisa: dilatare il tempo per permettere al pubblico di osservare i concorrenti fino all’ultimo dettaglio, mentre le emozioni crescono e le maschere cadono.

Il 18 dicembre la Casa si spegnerà, sì, ma non prima di aver regalato ai suoi protagonisti (e agli spettatori) un ultimo tratto di percorso, quello in cui tutto può cambiare.

Il pronostico sul vincitore del Grande Fratello 2025

Dopo aver scoperto i sei finalisti del Grande Fratello 2025 ora l’attenzione è tutta concentrata su una sola domanda: chi tra Anita, Domenico, Giulia, Grazia, Jonas e Omer sarà il vincitore della diciannovesima edizione?

Il pronostico degli esperti vede Anita Mazzotta in pole position. La giovane piercer sin dall’inizio del reality è stata una delle concorrenti più amate ma anche la più stabile nel titolo di favorita. Anche dopo il rientro in seguito alla morte della madre. Non stupirebbe quindi vederla trionfare giovedì.

Ma attenzione perché il dado non è ancora stato trattato e Jonas Pepe si posiziona come il candidato ideale per mettere in difficoltà la scalata verso il successo di Anita. Anche Giulia, la prima inquilina a staccare un biglietto per la finale, e Omer (7,50) sono avversari da non sottovalutare. Più staccata dalla meta c’è Grazia che sicuramente le proverà tutte o quasi per risalire la vetta.

Chi invece ha meno probabilità di essere ricordato come il vincitore di questa edizione? Domenico, sebbene sia stato al centro di un tormentato triangolo amoroso con Valentina e Benedetta, non sembra essere il favorito di questa edizione.

