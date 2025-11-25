Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata del Grande Fratello in nome delle polemiche, e non solo. Rasha e Omer grandi protagonisti ma, con l’avvicinarsi dell’ultima puntata del reality condotto da Simona Ventura, è stato anche annunciato il nome del primo concorrente finalista.

L’ex fidanzato di Rasha. Voto: 0

Rasha è nella casa del Grande Fratello e da fuori qualcuno ha visto in ciò la chance di finire sotto i riflettori. Si tratta del suo ex fidanzato, che le ha dato dell’arrivista. Ha proposto una versione dei fatti, inventando alcune cose, stando alle parole della concorrente, e omettendone altre molto gravi.

Voleva privarla della sua indipendenza, dice Rasha, e una volta le ha anche messo le mani addosso. Lei non intendeva dargli visibilità ma con la busta rossa ricevuta è stata costretta a farlo. Storia conclusa con un bacio a Omer e uno “stacca” a chi guarda da casa e ha tentato di entrare dalla porta rossa.

Omer contro Jonas. Voto: 4

Non c’è modo di trovare un terreno d’incontro tra Omer e Jonas, così non si ottiene altro che un po’ di duri attacchi, qualche tono eccessivo e un terreno di scontro ideale nel quale far intervenire gli opinionisti.

L’ultimo scontro tra i due è nato da un gesto di Elomari, che si è abbassato i pantaloni dinanzi agli altri, in giardino. Si stava sistemando microfono e maglia ed è rimasto in boxer. Pepe lo ha duramente attaccato e, alla fine, hanno dovuto separarli.

Al di là della violenza di toni e gesti, che ormai neanche è passabile di reprimenda, Floriana e Ascanio vedono in Jonas un giocatore intenzionato a far fuori un concorrente ben quotato: “Non aspettavi altro che un suo errore”. Sonia non critica affatto il gesto di Omer, che ha trovato quasi tenero. Gli dice però che il programma è studiato per affrontare l’intimità dei concorrenti e questa sua reticenza è deleteria.

Il vuoto da colmare di Grazia. Voto: 8

Il GF, di tanto in tanto, ricorda come tutto ruoti intorno ai sentimenti e prova un’analisi degna. Si parla di Grazia, che raggiunge la Mistery Room per quella che sembra una nuova puntata del “triangolo” ben considerato, alla faccia di Renato Zero.

Simona Ventura parla di sentimenti non corrisposti ma, lentamente, ci si sposta dal tema fidanzati possibili a quello del padre. Un rapporto delicato e una dinamica complessa, considerando come da poco ci viva. Cristina interviene a cuore aperto e le dice: “Si vede anche nella casa che sei in cerca d’amore. Prima però devi imparare ad amare te stessa, poi vedrai che l’amore arriverà”.

Grazia torna in salone e corre in giardino per rispondere al telefono. Dall’altra parte c’è la voce di suo padre, che approfitta del momento per chiederle scusa. Le ricorda che ci sarà sempre per lei, ma poi aggiunge: “Posso venire ad abbracciarti?”. Un bel momento, televisivamente costruito in maniera adeguata, per quanto prevedibile. L’incontro è commovente e Grazia non trattiene le lacrime tra le braccia del genitore.

La prima finalista. Voto: 8

Simona Ventura convoca tre donne in studio e queste, Donatella, Giulia e Rasha, salutano tutti in una certa maniera. Sono convinte che una di loro non potrà rientrare dalla porta rossa. C’è il verdetto del pubblico da svelare, in effetti, e la padrona di casa annuncia che da casa hanno decretato il salvataggio di Rasha. Grande emozione e corsa verso la casa. Ma non è finita qui.

Scatta il freeze in studio, eccetto per Donatella. Ha infatti la chance di aprire la busta e scoprire che possono tirare un sospiro di sollievo: nessuno è eliminato. Sapete perché? Dice Simona, “perché il pubblico ha votato per la prima finalista, che è Giulia”.

Valentina e Domenico, la storia infinita. Voto: 1

Come costruire una concorrente extra del Grande Fratello per corrispondenza. Settimana dopo settimana, riceverai un videomessaggio, un estratto di dichiarazioni o una visita speciale. Costruisci anche tu una gieffina extra, con la chance di poterla avere in casa, ad altezza naturale, per un limitato periodo di tempo.

Tutto ciò per dire che Domenico ha ricevuto l’ennesimo video da parte della sua compagna Valentina. Cosa gli avrà detto stavolta?

Opzione A – Non ha difeso la sua famiglia;

Opzione B – Ha fallito nel compito di difendere la sua famiglia;

Opzione C – La sua famiglia non è una priorità, altrimenti l’avrebbe difesa.

Complimenti! Hai superato il quiz semplicemente scegliendo una risposta a occhi chiusi. Lei parla di “amore a senso unico”, ancora, e lui si commuove, spiegando di non star facendo null’altro che divertirsi un po’ in casa. Una storia che ha fatto il giro e il pubblico, ormai saturo come noi, appoggia il concorrente.

Un nuovo ingresso. Voto: 7

Come detto, niente eliminazioni per questa settimana. Cosa che tutti sapevano, meno i gieffini. Simona Ventura ha poi aperto un nuovo televoto, con il più votato che diventerà il secondo finalista. Il meno votato, invece, sarà eliminato dal gioco.

Quest’ultimo si arricchirà poi di una nuova concorrente. Non una persona che possa competere per il montepremi finale, sia chiaro. Si tratta dell’ennesimo “scambio culturale” tra GF. Nel caso specifico parliamo di Dolce, in arrivo dal GF Vip in Kosovo. Stavolta sarà a senso unico, dunque nessuno dall’Italia dovrà prendere un aereo e partire. Il suo nome completo è Dolce Dona, è una content creator e parla fluentemente l’italiano.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!