Duri attacchi e poi le parole dell'ex: Rasha risponde a tutti e confessa una dura verità sul suo passato

Non c’è dubbio in merito al fatto che Rasha sia una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello. In molti pensano possa rientrare nel gruppo della finalissima. Con o senza la sua storia con Omer, sa di certo far parlare di sé.

Un po’ d’aiuto l’ha inoltre ricevuto dai suoi detrattori. Si pensi a Francesca e Simone. Mamma e figlio l’hanno attaccata di recente, definendola di fatto un’arrivista, nella vita e nel gioco. Al fianco di Omer perché le converrebbe e poi all’esterno a caccia di “ricconi” (quest’ultimo giudizio è stato solo di Simone, che ha poi chiesto scusa). Alla lista dei detrattori si aggiunge anche il suo ex fidanzato, che ha tentato di ottenere il suo momento di gloria.

Simona Ventura ha messo piede in casa con una busta rossa tra le mani. Un messaggio per Rasha, che ha avuto modo di intuirne il contenuto dopo un video mostrato dalla produzione. È stato mostrato nuovamente il lungo litigio con Francesca e Simone, corredato da scene della settimana appena trascorsa.

Si è sfogata in merito al suo percorso, sentimentale e lavorativo. Ha rigettato al mittente le critiche e ha svelato qualcosa in più sulla tanto discussa relazione passata avuta. La busta, però, l’ha spinta ad aggiungere elementi privati, considerando le parole del suo ex.

L’uomo, tale Manuel Milano, ha offerto la sua versione dei fatti a Fanpage. Ha approfittato del momento per poter lanciare accuse pesanti nei confronti di Rasha, descritta come un’arrivista. Ha svelato d’aver gettato via 20mila euro a causa sua nel corso degli ultimi mesi della loro relazione. Ciliegina sulla torta? “Omer non le piace”.

Ne ha raccontate tante, sottolineando come lei provi ancora qualcosa per lui, a suo dire. Le avrebbe poi finanziato l’apertura di un ristorante, “che lei ha fatto fallire, decidendo di andarsene dopo aver scoperto un mio tradimento. Ha bruciato 450mila euro. Rasha è così, è cinica”.

La verità di Rasha

Fin da subito Rasha si è dimostrata molto infastidita. Non voleva dare visibilità a questa persona, spiega. Si lascia prendere dalla foga e dalla rabbia, frenata da Simona Ventura che vuole fare chiarezza e rispettare tempi e scaletta.

Prima di tutto definirlo ricco non è di certo corretto, evidenzia. Si lascia andare a un: “Non ricorda che ha perso tutto e sono rimasta soltanto io al suo fianco”. Detto ciò, non c’è nulla che salva di quel periodo. Era molto giovane, dice, e la definisce “la relazione più tossica della mia vita”.

Avrebbe provato a “comprarla” con dei regali costosi, che però gli sono stati “tirati indietro”. Non è però di certo la cosa più grave. Ecco il suo racconto:

“Ha tentato di togliermi l’indipendenza e il fatto che io sia qui al GF è la cosa che odia di più al mondo. (…) Mi ha anche messo le mani addosso una volta. La gente sa chi è. (..) Parlasse poco”. In breve si è poi ritrovata anche Omer al suo fianco. Un commento conclusivo per chi dice che in breve, entrando in casa, potrebbe farla sciogliere? “Continua a rosicare. Stacce”.

