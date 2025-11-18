Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Una puntata decisamente incentrata sui sentimenti, quella del Grande Fratello del 17 novembre. Il confronto tra studio e casa ha infatti avuto inizio con un bacio ed è proseguito con un triangolo. Tutto bene quel che finisce bene? Quasi.

Ti ha già risposto mamma. Voto: 4

Impossibile non parlare del bacio tanto atteso tra Omer e Rasha. I due si sono corteggiati quasi dai primi giorni del reality ed era chiarissimo che la prima mossa spettasse a lei. L’uomo, infatti, aveva decisamente reso noto il proprio interesse.

Il tutto è avvenuto in pubblico, in giardino, tra l’esultanza generale. Il loro rapporto è mutato, ovviamente, dopo questo gesto e ora si può parlare di coppia. C’è però chi non li apprezza, anzi. Sguardo rivolto a Francesca e Simone, mamma e figlio.

Si parla di strategia e di avvicinamento a Omer perché conveniente ai fini del gioco: “Al di fuori di qui, non sarete una coppia”. Questo, in estrema sintesi, è il pensiero di Francesca. A far discutere sono state però principalmente le parole di suo figlio che, parafrasando leggermente, ha detto: “Lei ha un certo status da rispettare, al di fuori di qui, frequenta i ricconi e, dunque, ha impiegato un bel po’ a dare questo bacio a Omer”.

Dopo essere stato messo all’angolo, accusato d’aver preso frammenti di un racconto privato di una singola relazione passata, Simone ha fatto un passo indietro: “Ho ripetuto quello che ho sentito e poi ti ha già risposto mamma. Ti ha già risposto mamma”. Morale? Al grido di “per che tipo di persona la fai passare?”, è costretto a scusarsi, il che però non cancella la tensione.

Il fu Mattia tradito. Voto: 8

È tempo di tornare ad analizzare un altro triangolo amoroso. Qualcosa di diverso rispetto a quello tra Domenico, Benedetta e Valentina. In questo caso, infatti, si gioca a carte scoperte, con Grazia che ripete un po’ a tutti d’avere un chiaro interesse per Mattia. L’unico ostacolo si chiama Carlotta, che è la sua fidanzata all’esterno.

Il corteggiamento limitato ha infastidito la giovane, che ha scritto un post polemico, interpretato da alcuni giornali come un addio al concorrente. La notizia è giunta tramite busta rossa e Mattia ha vissuto dolorosamente la separazione, giunta in maniera assurda.

Neanche a dirlo, dopo i primi momenti di frustrazione e isolamento, il ragazzo si è ritrovato tra le braccia di Grazia che, però, sapeva la verità. Dopo poco, infatti, la produzione le ha svelato che Carlotta aveva smentito i giornali, e che questa relazione era ancora ben salda. Dirlo a Mattia e non garantirgli l’immunità o restare in silenzio ed essere certa che resti in casa? Ecco la scelta per la giovane.

Cosa fa? La mossa sbagliata per lui e corretta per sé. Si gode questo sentimento a orologeria, sperando di poter accumulare punti relazione. Come in un teen drama che si rispetti, però, il GF svela tutto, Mattia l’accusa d’averlo tradito, lei mostra d’essere un’atleta professionista e attiva in campo agonistico di arrampicata sugli specchi, e poi arriva Carlotta.

Due punti in chiaro con la (non) rivale, con una “reverse Walter White” molto efficace: “Non dire più il mio nome”. E alla fine eccola tra le braccia di Mattia. Un abbraccio, tanti baci ed emozioni, qualche spiegazione, sentimenti dichiarati e uno sguardo che non tradisce. Così come un elevato commento, degno della miglior scuola poetica siculo-toscana: “Quanto sei bona!”.

Dulcis in fundo, la puntata di questo odierno The O.C. si conclude con Grazia costretta a vedere tutto ciò e, citando l’erudito Bart Simpson: “Puoi vedere il momento esatto in cui il suo cuore si spezza”.

Giulia e i suoi fratelli. Voto: 10

Simona Ventura ha preparato una splendida sorpresa per Giulia. In passerella sono infatti presenti i suoi cinque fratelli. Il pubblico respira un’energia particolare, decisamente intensa. Il momento si avvicina ma viene rinviato un po’.

La concorrente è infatti in Mistery Room e si ripercorre la sua vita non semplice. Adulta già a 20 anni e legatissima ai piccoli di casa. Simona poi la “libera” e spedisce in salone. Qui però si ritrova immobile a causa del “freeze” (il cui inventore continua a sorridere beato, osservando i bonifici in entrata a zero fatica). Se prima aveva un sospetto, ora c’è la certezza che una sorpresa l’attende.

Non poteva però aspettarsi d’essere travolta da tutti i suoi fratelli e sorelle. Ci sono tutti, compresa Sofia, che considera una sorta di “mini me” e il piccolo Santiago.

Tutti piangono, anche da casa, guardando le emozioni oneste e sincere di questi bimbi privi di filtri e strutture. C’è spazio inoltre anche per un secondo incontro speciale, quello con Simone, che soddisfa principalmente Sofia. Dal teen drama alla fiction italiana in un lampo. La produzione sa di certo come muoversi tra i format, poco ma sicuro.

Le eliminazioni. Voto: 7

La finale non è così distante e così ci si gioca la carta doppia eliminazione. Il televoto ha dato il proprio verdetto e Rasha guarda tutti dall’alto (32,79%). A seguire c’è Domenico, che ha ancora un ampio seguito (23,69%). I fratelli e sorelle di Giulia dovranno attendere (19,05%) e lo stesso faranno i parenti e amici di Francesca e Simone (15,89%). Evidente il distacco dagli altri per Flaminia, che deve abbandonare la casa.

Ma non è finita qui, perché in vista della finale mamma e figlio vengono separati. Saranno infatti due concorrenti distinti. E poi? Il momento telefono. Tutte le donne in Super Led, dover un telefono squilla e ognuna deve decidere se fiondarsi a rispondere, senza conoscere le conseguenze:

Anita risponde e in premio va dritta al televoto flash, scegliendo Ivana come avversaria;

Rasha risponde ed è subito salva ma condanna Francesca;

Benedetta risponde e finisce al televoto flash, scegliendo di trascinare Donatella.

E alla fine il pubblico si è così espresso: Anita 37.64%, Donatella 27.83%, Francesca 19.55%, Benedetta 7.92%, Ivana 7.06%. Due donne dicono addio in una sola puntata, con Ivana che deve arrendersi a poca strada dal traguardo.

