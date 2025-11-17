Mattia non è single e Grazia lo sapeva: la busta tenuta segreta è stata svelata e il ragazzo si è sentito tradito

La figura geometrica preferita nella casa del Grande Fratello Nip di Simona Ventura è senza dubbio il triangolo. Per la seconda volta, infatti, ci si ritrova a parlare di una certa affinità interna e di una compagna, comprensibilmente infastidita, all’esterno. I nomi sono quelli di Mattia e Grazia, parlando di concorrenti. La fidanzata, per alcuni ex, è invece Carlotta.

Un’affinità speciale

C’è una netta differenza rispetto al precedente triangolo posto al centro dell’attenzione. Si parlava di Domenico e Benedetta al tempo. I due avevano scatenato l’ira di Valentina, nonostante ufficialmente si parlasse soltanto di una bella amicizia.

Il discorso qui cambia radicalmente, perché Grazia non fa alcun mistero di provare qualcosa per Mattia. Parlava dell’infatuazione più grande della sua vita ma, di fatto, oggi si potrebbe parlare di sentimenti reali.

Una connessione mentale e fisica che, unita alla convivenza forzata, li ha portati a trovarsi sempre più vicini. Fanno riferimento l’uno sull’altra e ciò è avvenuto anche durante la fase in cui Mattia ha ritenuto d’essere stato lasciato via social.

Grazie ha pronunciato frasi come questa: “Se non fosse fidanzato, nella suite sarebbe scattato il bacio”. Qualcosa che non può far dormire sonni tranquilli a Carlotta, giunta al GF per chiarire un bel po’ di punti.

La busta rossa

Una situazione surreale si è creata nella casa del Grande Fratello. Mattia ha infatti aperto una busta rossa nella scorsa puntata e, tramite titoli di giornali, ha scoperto d’essere di colpo single. In questa fase intermedia ha provato sentimenti contrastanti e ora una seconda busta rossa gli rivela che è ancora in una relazione.

Altro titolo di giornale, che riporta un virgolettato di Carlotta. In sintesi: non voleva chiudere la nostra storia ma vorrebbe tirasse fuori il suo carattere e non si facesse manipolare. E qui la tensione sul divano è aumentata a dismisura, con Grazia di colpo in una posizione scomoda. Mattia ha infatti detto: “Sto tremando, ci tengo a questa persona. Io la amo e spero queste parole siano vere”.

Il tradimento

Prima ancora che Carlotta possa prendere la parola, Simona Ventura manda in onda delle immagini molto importanti. Grazia sapeva del contenuto di questa busta. Sapeva che Mattia non era single ma ha preferito tacere, così da attirarlo a sé in questa fase di grande confusione emotiva.

Questo è quello che hanno pensato tutti, è evidente. La produzione ha però voluto offrirle un salvagente: “Mantieni il segreto e garantisci l’immunità a Mattia. Svela il contenuto della busta e niente vantaggio nella prossima puntata”.

La reazione di lui è decisamente comprensibile e, di fatto, inizia a prendere le distanze: “Cosa me ne frega dell’immunità. Certo che è una scelta sbagliata. Mi sono sentito tradito, perché hai visto come sono stato”.

Un confronto duro

Se Simona Ventura prova a fare una carezza a Grazia, parlando di gesto tenero, Ascanio dà voce al pubblico e parla di scelta studiata ed egoista (non ripetiamo il termine che ha usato), così da tenersi Mattia per sé per una o magari due settimane.

In nome dello show, si dà precedenza al confronto tra Carlotta e Grazia e non a quello tra i due fidanzati. Lei spiega di non avere intenzione di discutere e di voler solo dire due cose: “La scelta che hai fatto per l’immunità di Mattia è stata un gioco fatto per te. Hai messo il gioco dinanzi ai sentimenti. Ti chiedo poi di non fare più il mio nome, perché non mi conosci e mi devi rispetto”.

L’amore trionfa

Alla fine di questo duro faccia a faccia, con interventi anche dallo studio, Simona Ventura prende la parola e dice la sua: “Prendersi una cotta non è reato. (…) Tu sei particolarmente gelosa di Mattia, anche fuori. Siete giovani e vivete questo sentimento con leggerezza. (…) Vai a baciarlo“.

Carlotta obbedisce e corre dal suo fidanzato, che la vede e piange. Si abbracciano e si baciano, mentre in salotto Grazia osserva e vede ogni chance sfumare. Forse una tortura eccessiva, interrotta da Simona, che chiede di lasciarli soli. Di certo tutto questo apre un nuovo capitolo e quest’infatuazione sarà dura da far passare.

