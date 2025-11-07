IPA Simona Ventura

Nonostante le voci insistenti di chiusura anticipata, il Grande Fratello per il momento va avanti. Protagonista di un momento surreale è stato Mattia Scudieri: Carlotta Vendemmia, la fidanzata, ha condannato il suo comportamento all’interno della casa (si è molto avvicinato a Grazia Kendi, senza però andare “oltre”). Così gli autori fanno leggere alcuni articoli nella Casa, dove ha appreso di essere single. Ma è davvero così?

Mattia Scudieri scopre di essere single al Grande Fratello

Per chi ha seguito la diretta, il momento è stato surreale: nella Casa è arrivata la busta rossa del Grande Fratello. Ad aprirla e leggerla è stata Ivana; Mattia Scudieri l’ha ascoltata e ha appreso così di essere stato mollato. “Ci sono degli articoli di giornale. Dicono ‘decisione drastica, la fidanzata di Mattia Scudieri lo lascia via social’. La compagna Carlotta ha deciso di prendere le distanze dall’ormai ex dopo averlo visto avvicinarsi troppo alla coinquilina Grazia’. Sono articoli datati 4 novembre, quindi è una cosa accaduta due giorni fa”.

Mattia è letteralmente incredulo di fronte al comunicato e Domenico D’Alterio ha commentato subito la vicenda, senza metterla in dubbio. “Oddio. Comunque sono situazioni proprio brutte, ragazzi. Io ci sono passato e sono cose brutte. Lei deve aver scritto qualcosa pubblicamente”. Eppure, Carlotta non aveva l’intenzione di troncare il loro rapporto. Anzi. Sembra proprio che tutto si sia basato su un equivoco: Mattia non è single, anche se per il momento pensa di esserlo. E gli spettatori non hanno reagito benissimo a questo siparietto: molti hanno condannato fermamente quanto successo.

La smentita della fidanzata Carlotta Vendemmia

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ci riserva qualche colpo di scena. Anche se non è andato in onda giovedì 6 novembre, annullando il doppio appuntamento settimanale (si parla di possibile chiusura anticipata già a novembre), riesce comunque a generare un pizzico di curiosità, anche se molti sono rimasti increduli dopo la smentita di Carlotta sui social.

“Leggendo i commenti relativi alla mia precedente ‘dichiarazione’, ci tengo a chiarire che il mio messaggio non aveva assolutamente lo scopo di lasciare Mattia. Mi piacerebbe che lui si svegliasse e la smettesse di farsi manipolare da dinamiche e persone, tirando fuori la sua personalità e carattere un po’ come ha fatto ieri sera in suite. Se mai dovessi prendere decisioni sulla mia relazione, lo farei direttamente con Mattia, con motivazioni chiare e nel rispetto di entrambi. Per ora, scelgo il silenzio e l’osservazione, perché credo che la lucidità parli più forte di qualunque teatrino”.

Tra Mattia Scudieri e la gieffina Grazia Kendi è nata un’alchimia che non è passata inosservata alla fidanzata, così come al pubblico. Grazia stessa ha ammesso di essere infatuata di Mattia, ma di non volersi spingere oltre proprio perché è fidanzato. “Non sono responsabile di comportamenti che non mi appartengono e che non sono causati da me”, aveva scritto Carlotta, in una dichiarazione in cui prendeva le distanze dal fidanzato, senza però mettere un punto definitivo alla loro relazione. E ora, dopo che è saltata la puntata del 6 novembre, ci si attende un chiarimento in quella di lunedì 10. Il GF sembra arrivato alle battute finali: ormai si aspetta solo la data della finale.