Grande Fratello non va in onda il 6 novembre, quando torna Simona Ventura

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Simona Ventura

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025 , i telespettatori di Canale 5 dovranno rinunciare al consueto appuntamento con il Grande Fratello . Il reality condotto da Simona Ventura , che una settimana fa aveva raddoppiato la propria presenza in palinsesto con due puntate settimanali, tornerà in onda soltanto lunedì 10 novembre , nella sua tradizionale collocazione serale che per il momento rimane l’unica. Una scelta che nasce da una riflessione interna ai vertici Mediaset, chiamati a fare i conti con ascolti in calo e un pubblico sempre più volatile. Il cambio di rotta fatica infatti a decollare e i telespettatori appaiono sempre meno interessati alle dinamiche che si sono instaurate all’interno del gioco.

Perché salta il Grande Fratello

La decisione di eliminare il doppio appuntamento non è casuale e riguarda chiaramente i numeri in calo. L’ultima puntata andata in onda lunedì ha totalizzato 1.893.000 spettatori con un 14,7% di share , mentre l’episodio di giovedì 30 ottobre si è fermato a 1.620.000 spettatori con uno share del 13,1% , il risultato più basso dalla partenza del programma. Dati che, nel linguaggio televisivo, equivalgono a un segnale di allarme. Continuare a investire in due serate settimanali, dunque, non appariva più sostenibile – perché sotto un certo profilo era pure dispendiosa – né strategicamente utile.

Negli ultimi giorni si era persino vociferato di una chiusura anticipata del reality , ma le indiscrezioni sono state prontamente smentite. La macchina del Grande Fratello , insomma, continua a funzionare, anche se con qualche inevitabile aggiustamento di rotta. La strategia del raddoppio, oltretutto, mirava a una stabilizzazione degli ascolti che però non si è verificata. La Rete procede quindi per tentativi , certa che una svolta potrebbe arrivare preso. Dopotutto, per la ricollocazione pensata da Pier Silvio Berlusconi occorre del tempo e non può tutto risolversi in poche settimane.

L’intento della produzione ora sembra essere quello di ricentrare l’attenzione sui concorrenti , sulle loro dinamiche e sui legami nati all’interno della Casa. Un ritorno alle origini, potremmo dire, in cui la quotidianità e le relazioni umane tornano protagoniste, dopo un avvio di stagione che aveva puntato molto sul ritmo e sull’intrattenimento puro. A sostenere Simona Ventura in studio, oltre agli storici opinionisti Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli , è arrivata di recente anche Sonia Bruganelli, che aveva ricoperto il ruolo nelle passate edizioni.

Cosa va in onda stasera

Nel frattempo, questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda Il conte di Montecristo , la nuova trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Alexandre Dumas. Il film, con Pierre Niney nel ruolo di Edmond Dantès e Pierfrancesco Favino in quello dell’Abate Faria, prende il posto del reality nella fascia più ambita del palinsesto, offrendo al pubblico un’alternativa di respiro cinematografico.

Il ritorno del Grande Fratello è dunque fissato per lunedì 10 novembre , quando Simona Ventura riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia, cercando di riconquistare l’attenzione del pubblico e di restituire al reality quell’energia che, in parte, sembra essersi affievolita. Resta da capire se il cambio di passo basterà a invertire la tendenza o se si tratti soltanto di una pausa di riflessione per un format che, nonostante le evoluzioni, continua a dividere e a far discutere.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!