Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel si separano: amore finito dopo 20 anni

Fonte: IPA Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel, la scelta di separarsi

Un periodo difficile per Paolo Kessisoglu, comico del duo iconico Luca e Paolo, che negli ultimi giorni ha raccontato degli ostacoli che ha dovuto affrontare, come la perdita di entrambi i genitori e la separazione dalla moglie, Sabrina Donadel. In una sorta di “giù la maschera” per uno dei comici che più amiamo, Kessisoglu ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel, la separazione dopo 20 anni d’amore

L’indiscrezione del settimanale Oggi risalente al mese di dicembre 2022, alla fine, si è rivelata fondata. Paolo Kessisoglu, nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, ha confermato la separazione dalla moglie Sabrina Donadel, con cui è stato sposato per vent’anni. La coppia, convolata a nozze nel 2003, ha avuto una figlia, Lunitta.

La morte dei genitori di Kessisoglu ha avuto un enorme impatto, tanto che ha voluto condividere la loro scomparsa sui social. Un gesto insolito per l’attore, da sempre conosciuto per il suo estremo riserbo.

Al Corriere, ha ammesso: “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone”.

L’indiscrezione sulle case separate

Ad anticipare la separazione di Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel è stato Alberto Dandolo per Oggi nel 2022. La coppia, infatti, viveva in case separate a Milano. Gli appartamenti, situati nella stesa via, erano stati scelti forse per evitare di distruggere l’equilibrio familiare e proteggere la figlia Lunitta.

Dopo essersi sposati nel 2003, la coppia non ha mai rilasciato troppe interviste ed è stata molto riservata sul loro amore. Sempre al Corriere della Sera, il comico aveva raccontato del loro primo incontro, quasi fortuito, avvenuto grazie a una conoscenza in comune, ovvero Tamara Donà.

Il primo incontro tra Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel

Amore a prima vista, che ha avuto però bisogno di tempo prima di concretizzarsi: per Paolo Kessisoglu, la scintilla è scoccata subito. Dopo essersi incontrati, è stato il comico a fare il primo passo, chiedendole il numero di telefono e prendendosi un primo “no” dalla Donadel. Poi, alla fine, è stata lei a chiedergli di incontrarsi a una festa: a rifiutare, stavolta, proprio Kessisoglu. Ma il destino per loro aveva altri piani: dopo essersi rivisti a una cena, nel 2003 sono arrivate le nozze e la loro prima e unica figlia, Lunitta, nata nello stesso anno del matrimonio.

Paolo Kessisoglu, il dolore per la perdita dei genitori

Solamente negli ultimi giorni Kessisoglu ha scelto di raccontare la tragedia che lo ha colpito: la scomparsa dei suoi genitori. “Ho passato 150 giorni a smaltire e catalogare tutto ciò che rimaneva delle loro vite. Scoprendo sogni e passioni sconosciute”. Su Instagram, ha scelto di condividere un inno al loro amore: una foto in bianco e nero, un bacio d’altri tempi.

“È stata una doccia fredda per tutti”, ha raccontato al Corriere. “Mamma aveva 77 anni. Mio papà ne aveva 83 ed è morto subito dopo Capodanno. Anche in quel caso, è stato improvviso. Io e mia sorella ci siamo ritrovati faccia a faccia con tutte le loro cose: dovevamo decidere cosa tenere, cosa buttare… stiamo facendo una seduta psicanalitica che dura da mesi”.