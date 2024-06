Sabrina Ferilli: fascino senza tempo con l’abito in stile Dolce Vita

Sabrina Ferilli si lascia incantare dalla stampa floreale tipica delle tendenze per l'estate 2024, perfetta per le amanti del gusto vintage

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Sabrina Ferilli

Se fossimo chiamati a individuare un fil rouge che accomuni ogni tendenza fashion emersa nel corso degli ultimi mesi, questo sarebbe senza ombra di dubbio l’amore per il vintage. Un denso retrogusto rétro che blocca il tempo e permea tutto ciò che tocca di un fascino sognante e irresistibile: è successo con le silhouette a crinolina degli abiti sulle passerelle, con quelle a trapezio tipiche degli anni ’60 e anche con le sceniche maniche a sbuffo che hanno preso a ornare le bluse e i vestitini delle più recenti collezioni d’alta moda.

Un vero colpo al cuore per tutti quegli animi romantici che vedono così colmato il loro innato senso di nostalgia, il che è un po’ ciò che ci è capitato alla visione di Sabrina Ferilli sorridente nel suo bell’abito floreale: in uno dei suoi ultimi post su Instagram l’amatissima attrice sfoggia un grazioso vestito in misura midi, dotato di una stampa intramontabile che riporta la mente verso l’immaginario spensierato tipico dell’Italia degli anni ’50 – ’60, e che rende impossibile l’immediato paragone con grandi dive del passato del calibro di Sophia Loren.

L’abito floreale di Sabrina Ferilli perfetto per l’estate

Cosa rende così speciale la sua mise? Il vestito in questione presenta dei piccoli tulipani rossi all–over, uno strategico drappeggio localizzato all’altezza del punto vita e delle vaporose maniche corte a sbuffo. Lo spacco vertiginoso associa invece al gusto romantico del capo un tocco sensuale che non guasta, ma che basta a esaltare la sua distintiva bellezza tutta italiana.

La stessa che già a partire dalla scorsa estate ha addirittura dato vita a un’autentica rincorsa verso una precisa estetica, la quale si rifaceva al classico, magnetico fascino mediterraneo. Requisito fondamentale la sensualità genuina e naturale trasudata dai look delle iconiche personalità d’altri tempi che tutti ricordiamo, ritenute vere e proprie muse a cui ispirarsi e di cui imitare modo di atteggiarsi e vestire.

Un tuffo nella magia della Dolce Vita l’idea suggerita dall’ensemble di Sabrina Ferilli, che ha colpito in egual misura Millenials e Gen Z. Il suo punto forte è forse la semplicità, quella propria delle mise fresche e leggere che noi tutte ricerchiamo in estate e che subito ci fanno sentire come già rilassate in spiaggia, con tramonti in riva al mare a far da sfondo. L’abito in questione porta la firma di Belen Rodriguez, cara amica dell’attrice, proprietaria del brand Mar de Margaritas. Non è affatto la prima volta che la Ferilli sceglie di indossarne un capo, come non è affatto la prima volta che la vediamo fasciata in un vestito floreale.

L’intramontabile eleganza rétro

“Fiore tra i fiori“ cita la didascalia a introdurre lo scatto che ritrae l’ironica conduttrice romana ancora una volta di fiori vestita, questa volta più grandi e colorati a spiccare su sfondo bianco e fitti drappeggi. Ancora una volta l’immagine trasmessa è quella di un’eleganza rétro che incanta, e di cui lei si fa portatrice.

Unire slip-dress e motivo floreale? Per noi è un assoluto, grande sì e lo è anche per Sabrina Ferilli a quanto pare. La lunghezza dell’abito è ancora midi, con la differenza sostanziale che questa volta la fantasia romantica è abbinata a sensuali inserti in pizzo. Lei ha optato per delle décolleté nere laccate, facilmente sostituibili con un bel paio di sandali nelle serate estive che ci attendono.