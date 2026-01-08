Sabrina Ferilli in A testa alta, quante puntate sono e anticipazioni del 14 gennaio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - Mediaset Sabrina Ferilli in "A testa alta"

Sabrina Ferilli ha vinto su tutto con la nuova fiction, A testa alta – Il coraggio di una donna. La prima puntata, andata in onda su Canale 5 in prima serata mercoledì 7 gennaio, è stata un successo indescrivibile di pubblico e di critica.

Sabrina Ferilli, perché è piaciuta a tutti

La prima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna ha raggiunto il top degli ascolti, ottenendo il 25,2% di share, incollando al piccolo schermo ben 4.035.000 spettatori. Il resto della programmazione televisiva è sparito.

Sabrina Ferilli, che nella serie interpreta Virginia Terzi, ha toccato il cuore del pubblico ma ha anche più che convinto la critica. Virginia è una preside di liceo, una donna forte e ferma che crede molto nel ruolo educativo della scuola. La formazione è fondamentale per la crescita degli individui e lei prende sul serio il suo lavoro di educatrice che non si limita a inculcare nozioni.

In questo compito sente l’importanza di dare una guida circa l’utilizzo dei social, strumenti potentissimi che però possono trasformarsi in un’arma pericolosissima. Perciò, promuove un uso consapevole di cellulari e social, sia a scuola che a casa. Ma poi sarà lei a finire vittima del ricatto social, quando un suo video intimo finisce in Rete, trascinandola nel fango.

Sabrina commenta così la fiction sul suo profilo Instagram: “Sono solita non commentare mai i risultati. Sono importanti ma più importante è la scelta. Abbiamo due anni fa scelto di parlare di un tema che ho sentito potesse essere oggi una piaga sociale. Il Revenge Porn. A questo progetto hanno aderito professionisti che hanno regalato a questo film qualità ed impegno unici e che non finirò mai di plaudire”.

E prosegue: “Partendo dagli sceneggiatori, a Mediaset che mi ha fatto chiudere una trilogia, come sull’ingiustizia di certe adozioni o le malattie derivanti dalle polveri sottili in Italia, che vedeva oltre l’intrattenimento il focus sul racconto di tematiche attuali. Grazie ai miei colleghi più vigili e attenti di me, alla Regia con Giacomo Martelli, al team Glam e a tutto il cucuzzaro, grazie al produttore Marco Belardi per Banijay Studios Italy, piccolo grande signore, a chi ha lavorato (e quanto!) da me mesi su questo progetto e, ci sta ancora lavorando, per la promozione, grazie soprattutto a Daniele Cesarano che nonostante io abbia chiamato all’alba o nei giorni più disparati, ricordo ad esempio un Ferragosto, non mi ha mai mandato a cagare! Grazie a voi”.

Il pubblico ha apprezzato moltissimo la serie e lo ha scritto anche nei commenti su Instagram. Tra gli spettatori vip c’è anche Mara Venier che si complimenta con la Ferilli: “bellissima storia vera e commovente….Sabrina bravissima 👏👏👏👏👏👏👏❤️”. E in molto condividono il suo giudizio: “o seguito la puntata e ti volevo dire che sei fortissima come sempre 🙌🏻❤️ ti mando un grande abbraccio”.

“sabri non immagini nemmeno quanto io sia orgogliosa di te, di tutti i sacrifici che hai fatto nella tua vita per arrivare fino a qui, della passione e della dedizione che metti in ogni cosa che fai e in ogni ruolo che interpreti, della donna e dell’attrice meravigliosa che sei. ti meriti tutto il successo del mondo ❤️”. “A T O M I C A! Un abbraccio ❤️”.

A testa alta – Il coraggio di una donna, quante puntate sono

La fiction A testa alta – Il coraggio di una donna si snoda in tre puntate di due episodi ciascuna. La prima è andata in onda mercoledì 7 gennaio. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 14 gennaio, sempre in prima serata su Canale 5.

A testa alta – Il coraggio di una donna, anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata ormai è chiaro che qualcuno ha puntato Virginia e vuole costringerla, con minacce e atti persecutori, ad abbandonare la scuola. Ma chi c’è dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti? Il giallo si complica con la comparsa di Francesca, una ragazza spuntata dal nulla che vuole vendicarsi di un torto subito. Sarà lei la responsabile di quanto è accaduto alla preside?

Per rispondere a questa domanda sarà fondamentale il sostegno di Cecilia (Gioia Spaziani), sorella e ispettrice di polizia: due caratteri opposti quelli delle due donne, uniti da un legame profondo che rischierà di incrinarsi nel corso delle indagini. La determinazione di Virginia nello scoprire la verità potrebbe infatti compromettere il lavoro di Cecilia.