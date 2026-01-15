Sabrina Ferilli in A testa alta: “Io resto qui” ma poi viene arrestata. Anticipazioni del 21 gennaio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Sabrina Ferilli in "A testa alta"

Sabrina Ferilli in A testa alta – Il coraggio di una donna convince sempre più gli spettatori e la critica. La seconda puntata, andata in onda su Canale 5 mercoledì 14 gennaio, ha ottenuto un successo strabiliante, più di ogni rosea aspettativa. E nell’inevitabile confronto con Luisa Ranieri, protagonista de La Preside su Rai 1, vince.

Sabrina Ferilli fenomenale, schizzano gli ascolti

Sabrina Ferilli è davvero pazzesca e la serie A testa alta – Il coraggio di una donna è da record. A livello di ascolti, la seconda puntata ha fatto meglio della prima, arrivando al 25,6% di share per un totale di 3.921.000 spettatori. Non era scontato che riuscisse a superarsi, dato che la curiosità della novità attrae ma spesso ci sono delle fisiologiche defezioni.

Invece, in questo caso la tendenza è stata al contrario. Anche se di una sfumatura, il secondo appuntamento ha dato un risultato migliore. Tutto merito della protagonista Sabrina Ferilli ma anche dell’argomento attualissimo trattato nella fiction come qualcuno commenta sui social: “Mediaset ha dimostrato che quando il tema è quello giusto e la trama funziona, nasce qualcosa di più di una serie, nasce un vero capolavoro“.

Altri invece osservano: “La fiction di Sabrina Ferilli #atestaalta è un CULT iconico, un gioiellino televisivo dalla trama accattivante. La seconda puntata (quella che in genere prevede un calo) registra un boom di ascolti e cresce addirittura al 25,6% di share con 4 milioni di spettatori. Chapeau!”.

Sabrina Ferilli: “Io non me ne vado, io resto qui”

Oltre alla trama, magistrale è l’interpretazione di Sabrina Ferilli nel ruolo di Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Educatrice brillante e ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale, sta per coronare il sogno della sua vita quando un video intimo diffuso senza consenso la travolge in uno scandalo mediatico. La comunità si spacca, la macchina del fango parte e Virginia deve difendere sé stessa, suo figlio e i valori in cui crede.

Malgrado le enormi difficoltà – in molti cercano di sbarazzarsi di lei screditandola – Virginia resiste e non si fa cacciare. Il pubblico è rimasto ipnotizzato davanti allo schermo quando Sabrina, alias Virginia, guarda dritto l’obiettivo e con tutta la sua tenacia afferma: “Io non me ne vado, resto qui. Qui con voi”.

Sul profilo Instagram della Ferilli arrivano migliaia di complimenti. “Sei una donna e un’attrice meravigliosa, che ha il coraggio di affrontare temi e storie di cui si parla ancora troppo spesso. quanto sono fiera di te non si può spiegare”; “ma la bellezza di questa scena? quando hai guardato dritta in camera mi sono venuti i brividi…semplicemente strepitosa“.

E ancora: “Ogni tua scena è un viaggio di emozioni: sorrisi, lacrime, battiti accelerati… tutto vero, tutto intenso. 💔➡️❤️

Grazie per regalarmi il tuo talento, la tua forza e la tua sensibilità, e per farmi vivere ogni momento come se io fossi lì con te 🎬💖”.

A testa alta – Il coraggio di una donna, anticipazioni della terza puntata

La terza ed ultima puntata di A testa alta – Il coraggio di una donna va in onda in prima serata su Canale 5 mercoledì 21 gennaio.

Virginia viene arrestata per l’omicidio di Ivan, mentre il PM Gaudenzi stringe la morsa attorno a lei e a Cecilia. Nonostante una inattesa confessione la scagioni, la preside non riesce ad arrestare il crollo della sua vita professionale e familiare.

Virginia continua le sue ricerche e scopre nuovi indizi che suggeriscono un nemico molto più vicino di quanto lei credesse.