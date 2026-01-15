Ascolti tv del 14 gennaio, Sabrina Ferilli: nuove minacce incombono ma lei vince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Sabrina Ferilli in "A testa alta"

Mercoledì 14 gennaio Sabrina Ferilli è tornata in prima serata su Canale 5 con il secondo episodio di A testa alta – Il coraggio di una donna.

Dopo il successo del primo episodio, Sabrina Ferilli tenta di nuovo la scalata dello share. Nuove minacce incombono su Virginia, il personaggio che interpreta in A testa alta – Il coraggio di una donna. I sabotaggi e i tentativi di screditarla continuano, dopo che è stato divulgato un suo video intimo, e intanto il mistero si infittisce.

Con una trama così, Sabrina Ferilli non teme alcun confronto, nemmeno con Neri Marcorè che ha firmato la regia del film Zamora, trasmesso su Rai 1.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove sono state mandate in onda delle testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi. Mentre Rai 2 ha trasmesso il film 2 Hearts – Intreccio di destini. Italia 1 ha proposto Homefront e Rete 4 Realpolitik. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata al disastro del Vajont.

Nell’access prime time Gerry Scotti e Stefano De Martino continuano a farsi la guerra.

Prima serata, ascolti tv del 14 gennaio: Sabrina Ferilli vola col 25,6% di share

Su Rai 1 Zamora incolla al piccolo schermo 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna ha conquistato 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%.; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 14 gennaio

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 14 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

