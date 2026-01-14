Affari Tuoi, Egidio vince con suo marito. Anche Stefano De Martino si commuove

Il Dottore ha perso nella puntata di “Affari Tuoi” del 14 gennaio: Egidio dal Lazio è tornato a casa vincitore e l'emozione alla fine è incontenibile

Bisogna avere fortuna, un pizzico di coraggio e tanta faccia tosta per riuscire a trionfare ad Affari Tuoi. Tutte doti che non mancano a Egidio, il pacchista arrivato dal Lazio che, assieme al marito Giuseppe, è riuscito a resistere alle tentazioni e, grazie a un compleanno fortunato, riuscire perfino a fregare lo spietato Dottore. Il finale è così emozionante che persino a Stefano De Martino – che di vittorie ne ha viste parecchie – quasi scende una lacrimuccia.

Egidio sfida il dottore ad Affari Tuoi

Il concorrente chiamato al centro dello studio nella puntata di mercoledì 14 gennaio è Egidio, progettista d’interni che arriva da Fiumicino in rappresentanza del Lazio. Un pacchista che si fa notare già al primo sguardo, grazie a una riccioluta chioma corvina che, confessa lui stesso, gli è valso il soprannome di Caparezza. Egidio alias Caparezza arriva accompagnato dal marito Giuseppe, infermiere di 61 anni. La coppia, insieme da una vita e sposatasi 2 anni fa, sembra cheta ed educata, ma ha dato del filo da torcere al suo avversario.

Dopo una prima manche tra alti bassi, eliminando tra le cifre più alte e più basse del tabellone, Egidio straccia con convinzione l’assegno della prima offerta da 33mila euro: “Siamo all’inizio. Andiamo avanti”. E va avanti con ben più fortuna, liberandosi del dolce Gennarino e portando il Dottore a tentare di sparigliare le carte con la proposta di un cambio. Stavolta, Egidio e Giuseppe accettano e fanno bene, il loro numero 6 conteneva “solo” 15mila euro.

Il finale commuove anche Stefano De Martino

Il proseguimento della partita non è stato così fortunato. Pacco dopo pacco, apertura dopo apertura tra un balletto dei colleghi e una gag di Herbert Ballerina, se ne vanno via i 300mila euro. Ma neppure la più alta offerta del Dottore viene accettata: Egidio e Giuseppe sono convinti di avere qualcosa di meglio nel loro pacco numero 1, scelto con il cambio perché giorno del compleanno della nonna del primo e della mamma del secondo. Cuori di mamma all’italiana.

Ebbene, puntare sulla mamma è sempre una saggia scelta. La fortuna arride questa coppia di audaci innamorati. Sul finale restano il pacco numero 1 e il temibile pacco nero. In studio tutti pensano che il pacco misterioso sia una cifra alta, il Dottore non osa offrire altro se non l’ennesimo cambio. Ma, fedeli a mamma e nonna appunto, Egidio e Giuseppe rifiutano. Il pacco nero non era il loro: loro sono tornati a casa con ben 50mila euro.

Una cifra importante, che fa comodo a una famiglia come tante, che la coppia userà per continuare a costruire la propria vita assieme. La vittoria si trasforma in un momento di grande emozione con Egidio che, smaltita l’adrenalina della gara, si lascia andare in un pianto sincero e liberatorio. E il suo entusiasmo è così travolgente che neppure Stefano De Martino è in grado di contenere la gioia e, quasi quasi, gli scende una lacrimuccia. Si festeggia anche sui social, la simpatia e la semplicità di questo Caparezza laziale hanno conquistato anche gli utenti di X, solitamente così cattivelli.

