IPA Stefano De Martino

Ci vogliono ancora un paio di settimane per il ritorno ufficiale di Affari Tuoi, ma intanto il primo promo è andato in onda dal 5 agosto. E subito sono stati notati diversi dettagli, come lo studio rinnovato, ma non solo, perché viene introdotta la novità del “pacco nero”. Stefano De Martino, il conduttore, è pronto a tornare per il secondo anno consecutivo, e la sfida adesso è più agguerrita che mai, considerando gli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti su Canale5. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, cos’è il pacco nero di Affari Tuoi

Si iniziano di certo a scaldare i motori per quello che si preannuncia un settembre “caldissimo” dal punto di vista televisivo: Mediaset ha di certo portato a casa ottimi risultati, e proprio in un periodo in cui di solito la tv “va in ferie”. Quella che è stata annunciata come un’evoluzione ha dato i suoi frutti, a partire dall’enorme successo de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, e dei record storici ottenuti da Temptation Island con Filippo Bisciglia (e Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi). Ed ecco perché la Rai è “corsa ai ripari”, come si suol dire.

Prima di tutto, Affari Tuoi non torna il 7 settembre, ma da martedì 2 nella fascia Access Prime Time, pronto a sfidare Scotti e la sua Ruota. Ma non è l’unica novità: lo studio è stato rinnovato, e c’è anche un altro meccanismo di gara in previsione, ovvero quello del pacco nero. Nessuno è a conoscenza del contenuto, nemmeno il Dottore. Tra i 20 pacchi in gioco, dunque, il pacco nero avrà un valore da 0 a 300.000 euro, ma nessuno ne sarà a conoscenza. Il valore verrà deciso da un sorteggio.

La presenza del pacco nero, nonostante il nome, non sarà così immediata. Il pacco sarà identico nella forma agli altri, ma sarà comunque un pacco speciale, che avrà il compito di stupire in studio non solo il conduttore, i concorrenti e gli spettatori da casa, ma anche il Dottore stesso, le cui dinamiche cambieranno profondamente. Stando a quanto riportato da Sorrisi, “potrebbe succedere che in alcune puntate siano due i pacchi da 300.000 euro”. Si alza dunque la posta in gioco…

La sfida con La Ruota della Fortuna

L’appuntamento con Affari Tuoi è per martedì 2 settembre, e anche quest’anno il programma verrà abbinato alla Lotteria Italia in prime time il 6 gennaio. Ma l’attesa è tutta per la sfida con Zio Gerry, che negli ultimi tempi ha commentato il successo del game show di Rai1: anche durante il debutto del programma, Scotti si era concesso una frecciatina. “Perché noi i soldi non li regaliamo, qui sono loro che se li devono conquistare”.

Al settimanale Gente, ha detto: “Certi ascolti de La Ruota della Fortuna sono imbarazzanti. Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non me li aspettavo proprio. Affari Tuoi? Sarà una bella gara. Fino a poco fa era un problema per noi, ora sarò io un discreto problema per loro. Poi le prenderemo ma… Sarei fiero se riuscissimo a fare il 18% di share”.