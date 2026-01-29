Ascolti tv del 28 gennaio, Anna Valle prende il posto della Ferilli. Gerry Scotti beffato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Anna Valle in "Una nuova vita"

Mercoledì 28 gennaio è arrivata su Canale 5 la serie, Una nuova vita con Anna Valle che ha così preso il posto di Sabrina Ferilli, protagonista di A testa alta, terminata la scorsa settimana.

Una nuova vita racconta la storia di Vittoria Greco (Anna Valle) che, a seguito di un incidente in montagna dove perde la vita suo marito, viene condannata per omicidio. Tornata in libertà dopo 8 anni cerca di riconquistare la fiducia del figlio ormai adolescente. Ma non è facile, l’unico che le sta vicino è Marco Premoli (Daniele Pecci).

Rai 1 ha trasmesso la nuova puntata de la mini serie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero. Mentre su Rai 2 è andato in onda il film Ricatto d’amore. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del femminicidio di Federica Torzullo.

Su Italia 1 sono proseguite le inchieste di Le Iene presentano: Inside e su Rete 4 è andato in onda Realpolitik. Su La7 Una giornata particolare è stata dedicata alla visita in Italia di Hitler.

Nell’access prime time, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna non ha intenzione di cedere il podio degli ascolti a Stefano De Martino e al suo Affari tuoi. Ma si deve ricredere, il presentatore dei pacchi vince per un soffio.

Prima serata, ascolti tv del 28 gennaio: Una nuova vita vince

Su Rai 1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero incolla al piccolo schermo 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Ricatto d’amore intrattiene 880.000 spettatori pari al 4.7%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 834.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.317.000 spettatori (7.9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 481.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 1.034.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Champions League – Benfica-Real Madrid ottiene 756.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Little Big Italy raduna 272.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 28 gennaio: Stefano De Martino beffa Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.496.000 spettatori (22.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.966.000 spettatori (23.3%) dalle 20:48 alle 21:43. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.951.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.889.000 spettatori pari al 23.1% dalle 20:48 alle 21:54.

u Rai2 TG2 Post è la scelta di 490.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.051.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.158.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.497.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.080.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 799.000 spettatori e il 3.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.783.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 375.000 spettatori e l’1.8%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 494.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti è seguito da 472.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.601.000 spettatori pari al 24.6%, mentre L’Eredità coinvolge 5.013.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.016.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera convince 2.630.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (421.000 – 3.3%) e Il Viaggio della Torcia (320.000 – 2.3%), 9-1-1: Lone Star conquista 384.000 spettatori con il 2.4% e 9-1-1 503.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 598.000 spettatori (4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 661.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.521.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.151.000 spettatori (6.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 945.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.097.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa appassiona 1.052.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 266.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 355.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (343.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 782.000 spettatori con il 4.1%.