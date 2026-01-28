Piccola disavventura prima dell'inizio della puntata: ecco cos'è successo a Scotti e che look ha scelto la splendida Samira Lui

IPA Gerry Scotti, incidente in auto in studio: quanto fumo

Una puntata molto serena, quella de La Ruota della Fortuna, priva di gaffe, apprezzamenti fisici e altro. Un po’ di tranquillità dopo la tempesta scatenata da Fabrizio Corona, che ha coinvolto anche Gerry Scotti e Samira Lui. Qualcosa però non è andato esattamente secondo i piani e ad avere la peggio è stato proprio il conduttore.

Gerry Scotti affumicato

Intro decisamente movimentata per la puntata del 28 gennaio de La Ruota della Fortuna. Il tappeto musicale scelto dalla Fortuna Band è stato Live and Let Die, celeberrimo per aver accompagnato le avventure di 007 in Vivi e lascia morire nel 1973.

In seguito, dopo aver terminato l’anteprima e presentato la co-conduttrice Samira Lui, Scotti si è posto alla guida. Lo abbiamo visto però in una scena che sembrava estratta da una puntata di Ciao Darwin. Quasi impegnato in uno dei rocamboleschi “viaggi nel tempo” del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è stato avvolto da una fitta coltre di fumo.

Ovviamente era alla guida della Fiat 500 elettrica, che viene posta in palio in ogni puntata. Zero emissioni e rumori, il che ne permette l’uso in studio. Il fatto che sia cabriolet, però, ha permesso al fumo scenografico di passare dal tettuccio e riempire l’abitacolo. Momento pericoloso? No, ma di certo molto fastidioso e per alcuni divertente. Scotti l’ha presa a ridere e ha trovato anche il modo di rivolgere una battuta alla madre del campione: vuole salire a bordo? Allora dica a suo figlio di vincerla.

Il look di Samira Lui

Sempre splendida Samira Lui, che ha raggiunto il centro dello studio sulle note latine di Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G. Look contemporaneo dalla forte impronta elegante e sensuale. Si tratta di un tubino magenta intenso. Una tonalità coraggiosa, che illumina l’incarnato della giovane conduttrice e s’irradia sotto i riflettori dello studio televisivo.

Un modello strapless, con scollatura dritta che mette in risalto spalle e décolleté in modo sofisticato, senza mai risultare eccessivo. La linea aderente segue poi in modo armonioso le curve, sottolineando la silhouette con precisione sartoriale.

Gerry Scotti si dimostra subito incuriosito e, dopo i complimenti quasi di rito, si preoccupa per la collega: “Riesci a muoverti così?”. Risposta immediata di Samira, che mostra come il tessuto sia elasticizzato. Classe, sensualità e comodità, dunque.

Ai piedi, la giovane abbina sandali nude con tacco sottile. Una scelta strategica, verrebbe da dire, che slancia ulteriormente la figura e lascia l’abito assoluto protagonista. Il tutto senza appesantire il look con contrasti cromatici troppo netti.

Capelli portati sciolti, con ricci morbidi e voluminosi, che incorniciano il viso con naturalezza e movimento. Scelta che crea un equilibrio perfetto tra sensualità e freschezza. Il make-up, infine, è luminoso e curato: incarnato uniforme e radioso, occhi enfatizzati da tonalità calde e un rossetto nude-rosato che completa l’insieme.