Stefano De Martino ha accolto in studio una coppia molto affiatata, composta da Daniela e Luca. I due attendono una bambina e, ovviamente, sono in una fase della vita colma di progetti e spese. Affari Tuoi non è dunque solo un gioco ma molto di più. Rappresenta la chance di garantirsi un po’ di sicurezza in più. Uno spettacolo che però non piace a tutti e così si torna a parlare del ben noto hater dello show.

De Martino chiede scusa

Herbert Ballerina è tornato a essere una presenza fissa nello studio di Affari Tuoi. La sua assenza, chiaramente per motivi strettamente personali, non è stata spiegata. Si è parlato ironicamente di un “rapimento” ma, è evidente, il tutto non verrà mai svelato.

La spalla comica di De Martino si presenta con la sua solita comicità, che si ama o si odia. Nessuna via di mezzo con lui. Di certo non è mai entrato nelle grazie del famigerato hater di Affari Tuoi. Stefano De Martino è tornato a citarlo in questa puntata:

“Giorgio, io sono mortificato. Ricordiamo che Giorgio è un nostro hater, che tutte le sere ci tiene a dire che siamo odiosi e inguardabili. Ha tirato un sospiro di sollievo quando Herbert è stato rapito e sostituito da Martina per qualche giorno, ma purtroppo è tornato e c’è la sua invenzione”.

Il buon Giorgio avrà difficilmente cambiato idea dopo le battute di stasera. Al di là della presentazione della lancia pre spezzata, “per chi vuole spezzare una lancia per un amico”, si è reso protagonista di uno scambio un po’ da cinepanettone con De Martino e i due concorrenti appassionati di bocce: “Anch’io sono appassionato di bocce. (…) Anch’io ci gioco, ho proprio il pallino”. Per chi ne avesse bisogno, lasciamo la spiegazione del gioco di parole ad altri.

Martina porta fortuna

Daniela e Luca sono stati protagonisti di una partita davvero entusiasmante. Si sono tenuti stretto il loro pacco 14, dato loro dalla sorte. Hanno poi dovuto fronteggiare un Dottore in grande spolvero, che gli ha confuso le idee.

Ha infatti stranamente iniziato a offrire cifre importanti fin da subito. Più volte ha messo sul piatto 30mila euro, poi 35mila, 42mila e nuovamente 30mila. Tutto è stato tritato a cuor leggero o quasi, fino a ritrovarsi in svantaggio nel conteggio tra pacchi blu e rossi.

Quando tutto sembrava andare per il peggio, ecco la scelta che ha cambiato tutto. I due hanno infatti trovato il “pacco Ballerina”. Ciò ha portato in studio Martina, che si è esibita sulle note di Sex Bomb. Una breve coreografia che ha spinto tutti a esultare: “Porto fortuna!”.

Soprattutto ha costretto il Dottore ha offrire la cifra più alta della puntata. Ben 75mila euro che hanno spinto i due a confrontarsi in maniera intensa. In gioco tutto o nulla, 0 euro o 300mila. Difficile rifiutare, se non impossibile, e così festeggiano i 75mila con un sorriso un po’ amaro, confermato dalla scoperta d’avere il premio massimo tra le mani.