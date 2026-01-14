Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

Non è una puntata qualsiasi quella di mercoledì 14 gennaio per La Ruota della Fortuna. In questo giorno di inizio anno, il format televisivo nato negli Anni ’80, celebra i suoi primi sei mesi dal ritorno in televisione. Un ritorno all’insegna del successo – e, soprattutto, degli ascolti da record – che Samira Lui e Gerry Scotti non hanno mancato di celebrare, ma senza darsi troppe arie.

Gerry Scotti e Samira Lui ringraziano il pubblico

“Il 14 aprile 2025 andava in onda la prima puntata della nuova La Ruota della Fortuna. – con questo ricordo Gerry Scotti accoglie il pubblico dello show esattamente sei mesi dopo la data citata – Qualcuno ci ha detto ‘forza’, qualcuno ci ha detto ‘bravi’, qualcuno ci ha detto ‘siete dei pazzi’”. Ne sono state dette tante, ma quel che conta, sottolinea Scotti è che “oggi sono 6 mesi nei quali La Ruota della Fortuna è diventata un pezzo della nostra vita, e della vostra vita”.

Fianco a fianco alla co-conduttrice Samira Lui, il presentatore si rivolge direttamente al pubblico a casa: “Non smetteremo mai di dirvi grazie, grazie di cuore”. Anche Samira non riesce a trattenere la gioia: “Che emozione! Sembra il primo giorno. Ogni giorno qui è come il primo giorno”. I due si prendono e si godono i meritati applausi, ma con un pizzico di (finta?) umiltà, cercano di restare con i piedi per terra. “Noi non ci lodiamo – conclude Scotti – perché sennò ci imbrodiamo. Preferiamo rimboccarci le maniche”.

La Ruota della Fortuna stravolge il palinsesto

Il palinsesto autunnale del 2025, aveva eletto proprio re Stefano De Martino. Il giovane presentatore, arrivato a coprire l’oneroso posto lasciato vuoto da Amadeus, dominò l’intera stagione televisiva, sollevando ulteriormente i già altissimi ascolti di Affari Tuoi. A partire dal suddetto aprile 2025, però, tutto è cambiato. È La Ruota della Fortuna il programma più seguito della televisione italiana, con percentuali di share che ogni volta superano il record precedente. Basti pensare che nella sera del 31 dicembre, gli spettatori sono stati più di 4 milioni e mezzo.

Un successo tale da stravolgere le regole della televisione stessa. La Ruota tira, e Berlusconi preferisce che gli investimenti pubblicitari finiscano lì, così prolunga a oltranza lo show, a scapito della prima serata. Si tratterebbe, rivela Affari Italiani, di un patto strettoo con la Rai che, per mantenere alta la rivalità dell’access time, è disposta a posticipare la fine di Affari Tuoi alle 21:35 circa.

Il segreto di 6 mesi di successo

Ma qual è il segreto di un successo così clamoroso? Senza dubbio l’effetto nostalgia. Per chiunque sia nato dagli Anni ’90 in su, La Ruota della Fortuna è un format che sa di casa, d’infanzia, di tempi spensierati, quando l’intera famiglia si riuniva davanti alla tv. Ma anche i giovanissimi sono accontentati, con i brevi video di gaffe e momenti clou ogni sera virali sui social. Ultima ma non ultima, pesa la presenza di Samira Lui, vera scoperta di questa stagione televisiva, che, oltre a regalare outfit da capogiro, si spoglia del ruolo di mera valletta in continui e vivaci botta e risposta con il maestro Gerry Scotti.

