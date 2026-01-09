Luisa Ranieri sulla “rivalità” con Sabrina Ferilli: “La nostra arma è che non siamo solo belle donne”

IPA Luisa Ranieri e Sabrina Ferilli

Dal 12 gennaio, su Rai1, va in onda la miniserie La Preside con Luisa Ranieri. Anche Canale5 ha la sua preside, ovvero Sabrina Ferilli, nella fiction A testa alta – Il coraggio di una donna, che ha ottenuto un successo clamoroso di ascolti e di critica dopo il primo episodio, andato in onda il 7 gennaio. Due donne fortissime, due attrici che stanno raccontando sul piccolo schermo due storie importanti. Ma non c’è alcuna rivalità tra loro.

Luisa Ranieri e Sabrina Ferilli, la “sfida” in televisione

Gennaio 2026 è un momento positivo per le fiction: dopo un periodo in cui Mediaset ha dedicato più spazio allo spettacolo e ai reality show, la Rete è tornata per conquistarsi un’importante fetta di pubblico per le fiction. E se da una parte si attende il ritorno de I Cesaroni, dall’altra A testa alta – Il coraggio di una donna, in cui Sabrina Ferilli veste i panni della preside Virginia Terzi, ha riscosso un ottimo successo, con più di 4 milioni di spettatori. Ma si attende l’inizio di un’altra fiction, questa volta targata Rai: la miniserie La Preside va in onda su Rai1 in prima serata dal 12 gennaio.

Luisa Ranieri interpreta i panni di Eugenia Carfora, coraggiosa dirigente scolastica di Caivano: la miniserie è stata scritta da Luca Zingaretti e girata da Luca Miniero. Il tema sulla scuola è quanto mai attuale: ne ha parlato la stessa attrice in un’intervista al Messaggero, dove ha commentato le affermazioni della collega, Sabrina Ferilli, che ha proposto di far entrare nelle scuole l’educazione ai social.

“La scuola non può fare tutto perché non ha i mezzi per farlo. Si dovrebbe investire di più sull’essere umano. Non solo con gli sportelli psicologici, ma anche con la consuetudine all’affettività. Più che la patente per i social, bisognerebbe rieducare i giovani all’empatia”.

In merito invece alla competizione tra le attrici – entrambe ricoprono infatti il ruolo di preside in due serie differenti – la Ranieri non ha alcun dubbio: “Nessuna competizione. Anzi, sono molto contenta: più si parla di scuola, anche in contesti diversi, e meglio è. (…) Ognuno ha la sua specificità e il suo carattere. Una non esclude l’altra. La nostra arma è che non siamo solo belle donne, ma abbiamo in noi qualcosa di più profondo. Il pubblico non ti vuole bene solo perché sei bella”.

La Preside, quando va in onda la miniserie e di cosa parla

Lunedì 12 gennaio 2026 va in onda la prima puntata de La Preside, miniserie ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano. L’idea della serie è arrivata da Luca Zingaretti, dopo aver visto il documentario di Domenico Iannacone – Come figli miei. La serie è ambientata a Caivano, una zona periferica di Napoli, e racconta la storia di una donna coraggiosa che non si è fermata di fronte a nulla, che ha scelto di non “fare finta di niente”, riportando sui banchi gli studenti e le studentesse che avevano deciso di smettere di frequentare le lezioni, combattendo la dispersione scolastica.

