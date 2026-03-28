Aka7even salta l’incontro con i fan: “Ha avuto un incidente”. Come sta

Aka7even non ha preso parte ad un firmacopie in Abruzzo: il collega LDA ha spiegato che era stato coinvolto in un incidente stradale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Aka7even

Momenti di apprensione per Aka7even. Il giovane artista non ha partecipato ad un evento con i fan previsto in Abruzzo perché coinvolto in un incidente stradale. A rivelarlo, è stato l’amico e collega LDA, che ha comunque rassicurato i fan sulle condizioni di salute del loro beniamino.

Aka7even, l’assenza all’evento e l’incidente

Protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Poesie clandestine, Aka7even e LDA sono impegnati in una serie di eventi in tutta Italia per promuovere il loro album. Tuttavia, giovedì 26 marzo, Luca Marzano non ha preso parte ad un firmacopie previsto in provincia di Chieti: la causa del forfait dell’artista, come ha poi spiegato il suo collega Luca D’Alessio, è stato un incidente che poche ore prima lo aveva coinvolto.

“Le bugie non le voglio dire: è giusto che tutti sappiano la verità, senza fare allarmismi. Oggi Luca ha fatto un incidente con la macchina. Però sta benissimo, sta bene. Lui era in macchina, si è fatta male la persona che era in motorino. Però era veramente tanto scosso quindi è rimasto un po’ traumatizzato da quello che è successo”, ha raccontato LDA dal palco del centro commerciale annunciando l’assenza del collega.

D’Alessio ha aggiunto inoltre: “Mi sembrava giusto che ci fossi io qui, ci sono persone che hanno speso tempo e soldi per essere qui. Per professionalità e giustizia sono venuto. Scusate se non c’è Luca: io firmerò e farò foto con tutti, com’è giusto che sia. Però mi dispiace, spero di recuperare presto. Sta bene, non facciamo allarmismo“.

Aka7even, come sta

A rassicurare ulteriormente i fan, è stato poco dopo lo stesso Aka7even, che si è scusato sui social. In una delle sue Instagram story, ha scritto: “A malincuore, per cause di forza maggiore, oggi non potrò essere all’intsore di Chieti. Con voi ci sarà comunque LDA a rappresentarci. Io sarò lì con il cuore, con tutto il mio affetto e il mio calore. Ci rifaremo presto”.

Immediata la replica dei fan, che hanno espresso piena solidarietà all’artista partenopeo con cuori e messaggi sui social. Insomma, nonostante lo spavento legittimo, Luca sta bene, ed è pronto a tornare in pubblico per abbracciare e salutare i suoi fan.

Chi è Aka7even, da Amici a Sanremo

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, ha partecipato insieme al collega LDA alla scorsa edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie clandestine. Entrambi avevano partecipato al talent show Amici, anche se in edizioni diverse: Aka, infatti, arrivò in finale nel 2021, anno in cui partecipavano anche Giulia Stabile e Sangiovanni.

All’interno della scuola più famosa d’Italia instaurò una relazione con la ballerina Martina Miliddi, attualmente protagonista di Affari Tuoi, a cui dedicò il brano Mi manchi. Oggi, invece, Luca è legato a Cristina Ferrara, ex partecipante di Uomini e Donne.

In merito al suo nome d’arte, il cantante ha spiegato che non si è trattato di una scelta casuale:“A 7 anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni… credo per questo di avere 7 vite, come i gatti…”.