Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme: l’annuncio ufficiale

Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme: il cantante e l'ex protagonista di Uomini e Donne escono allo scoperto.

IPA Aka7even

Ormai è ufficiale: Aka7even e Cristina Ferrara stanno insieme. A confermare la relazione una foto pubblicata nelle Stories di Instagram in cui i due appaiono innamorati e sorridenti.

Aka7even e Cristina Ferrara innamorati: la foto su Instagram

Da settimane ormai si vociferava di una storia d’amore fra Aka7even e Cristina Ferrara. Lui è uno fra i cantanti che prenderanno parte a Sanremo 2026, salendo sul palco in coppia con LDA, artista di successo e figlio di Gigi D’Alessio. Lei è reduce dell’addio a Gianmarco Steri, tronista conosciuto a Uomini e Donne a cui è stata legata per diverso tempo dopo la scelta avvenuta nello show di Maria De Filippi. La rottura fra i due è stata seguita da polemiche e botta e risposta sui social dopo la scelta di Gianmarco di tornare con Martina De Ioannon.

Chi è Aka7even, carriera e vita privata

Luca Marzano, vero nome di Aka7even, è un cantante, rapper e cantautore italiano. Nato il 23 ottobre 2000 a Vico Equense, in provincia di Napoli, è cresciuto a Santa Maria la Carità. Fin da bambino ha mostrato una grande passione per la musica, ma la sua vita è stata segnata da un evento drammatico. A soli sette anni ha avuto un’encefalite che lo ha portato in coma per sette giorni. Questo episodio ha segnato profondamente la sua esistenza e ha ispirato il suo nome d’arte, in cui “AKA” sta per “Also Known As” (“anche conosciuto come”) e “7even” richiama il numero sette, simbolico per l’artista.

La sua carriera musicale inizia ufficialmente nel 2017 quando partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, dove arriva fino ai Bootcamp. Nel 2019 pubblica il suo primo EP intitolato Chiaroscuro, che include brani come Figli di un’avventura, Niente se non te e Come pioggia. In quel periodo collabora anche con altri artisti emergenti, consolidando la sua presenza nella scena musicale italiana.

Nel 2020 partecipa alla ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, distinguendosi per la sua voce e il suo stile. Durante il programma presenta diversi inediti tra cui Yellow, Mi manchi, Mille parole e Loca. Il singolo Mi manchi, pubblicato nel febbraio 2021, raggiunge rapidamente la quarta posizione della classifica italiana e ottiene il doppio disco di platino. Il brano è dedicato alla sua ex fidanzata Martina Miliddi, oggi nel cast di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Sempre nel 2021 esce il suo primo album in studio, AKA 7even, che raggiunge la terza posizione nella classifica FIMI Album e viene certificato disco di platino. Durante l’estate dello stesso anno Aka7even intraprende il suo primo tour e si esibisce in importanti eventi musicali come Battiti Live e i SEAT Music Awards.

Il 14 novembre 2021 riceve il prestigioso MTV Europe Music Award come Best Italian Act. Nel 2022 partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Perfetta così, che ottiene il disco di platino, e viene premiato con il Nickelodeon Kids’ Choice Award come miglior artista italiano. Nel 2025 pubblica un nuovo EP intitolato Non x soldi e parte per un tour nei principali club italiani. Il 2026 segna infine il suo ritorno a Sanremo e l’annuncio della love story con Cristina Ferrara.