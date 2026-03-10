LDA, lo sfogo del figlio di Gigi D’Alessio dopo Sanremo: “Siamo tornati tutti malati”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA LDA

Figlio d’arte, volto amato della nuova scena pop e presenza sempre più frequente sotto i riflettori della musica italiana, LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio) continua a far parlare di sé. Il giovane cantante, cresciuto all’ombra di un cognome importante come quello di Gigi D’Alessio, negli ultimi anni ha dimostrato di voler costruire un percorso tutto suo, tra hit radiofoniche e grandi palchi. L’esperienza al Festival di Sanremo, però, sembra avergli lasciato qualcosa di più di semplici ricordi, anche perché il brano Poesie Clandestine presentato in coppia con Aka 7even non è andato affatto male, piazzandosi all’11° posto della classifica finale.

LDA, poche energie e un po’ di malessere dopo l’esperienza a Sanremo

Lui e Aka 7even sono stati tra le vere rivelazioni del Festival di Sanremo 2026, nonché trionfatori assoluti del Fantasanremo, con buona pace di Elettra Lamborghini che avrebbe voluto arrivare prima nella gara digitale: stiamo parlando di LDA, ovvero Luca D’Alessio, celebre figlio d’arte di Gigi D’Alessio.

Dopo la partecipazione all’Ariston, LDA ha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo di aver vissuto una settimana davvero intensa anche perché, quando i riflettori si spengono e si torna alla normalità, per molti artisti arriva anche il momento di fare i conti con la stanchezza accumulata. Ed LDA, nonostante la sua giovane età, non si è fatto problemi a dirlo con grande sincerità, rivelando di essere tornato dalla città dei fiori tutt’altro che in forma smagliante.

Il cantante, reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston insieme ad Aka 7even ha raccontato infatti di non essere stato affatto bene nei giorni successivi al Festival. “Mi dispiace di non essere al meglio, ma sto veramente male. Vi chiedo scusa se non sono energico come al solito. Sono un pochino più spento, questo Sanremo è andato così. Siamo tornati tutti malati. Non abbiamo neanche partecipato ai festini bilaterali“, ha confessato scherzando, riferendosi alla collega Elettra Lamborghini, autrice del tormentone sanremese.

LDA ha spiegato infatti che l’intensità di quella settimana si è fatta sentire più del previsto tra prove, promozione, incontri con la stampa e pochissime ore di sonno, tanto che il fisico alla fine ha chiesto il conto.

LDA, il commento di Gigi D’Alessio sull’esibizione a Sanremo

Nonostante la stanchezza, per LDA il Festival di Sanremo resta comunque un’esperienza importante e la partecipazione alla 76° edizione della kermesse rappresenta un momento cruciale nella sua carriera. Anche la collaborazione con Aka 7even ha attirato molta curiosità, anche perché entrambi sono tra i volti più seguiti della nuova generazione pop italiana.

Per lui poi si tratta di un traguardo ancora più importante considerato che non ha fatto mai mistero di aver sofferto in passato di attacchi di panico e ansia sociale e di aver vissuto momenti davvero difficili. Ne aveva parlato anche durante la sua partecipazione ad Amici, spiegando meglio quanto vissuto successivamente in un’intervista a Verissimo.

Dunque l’esperienza sanremese assume ancora più valore e ovviamente il giovane non ha potuto fare a meno di citare anche il celebre papà, Gigi D’Alessio, che lo ha seguito da lontano durante questo Festival: “Era felicissimo, io gli ho detto che ora non può dirmi più nulla. Perchè? In passato ci sono stati alti e bassi, lui sperava di vedermi quanto prima realizzato, ora è felice che sia così” ha dichiarato infatti LDA.

Sanremo di quest’anno infatti ha visto in gara numerosi figli d’arte, compreso Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi che si è ritrovato il padre sul palco dell’Ariston proprio durante la serata delle cover, e Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, che invece non ha coinvolto il celebre padre nella gara sanremese.

E se per LDA ora ci vuole un po’ di riposo, l’entusiasmo per quello che è stato resta intatto.