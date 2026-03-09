La Volta Buona, pagelle del 9 marzo: il riscatto di Sal Da Vinci (10) e il messaggio di Anita Caprioli (9)

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Caterina Balivo

Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume, con un occhio particolare alle abitudini delle famiglie d’arte: in studio, infatti, si sono alternati i racconti dei figli celebri LDA, Jolanda Renga e Francesco Sorrentino.

Il riscatto di Sal Da Vinci. Voto 10.

Dopo la vittoria a Sanremo, complici le dichiarazioni di Aldo Cazzullo, si è sollevato un vero e proprio polverone su Sal Da Vinci. A restituirne un ritratto inedito è stato il figlio Francesco Sorrentino: se oggi il cantante napoletano si gode il meritato successo, in passato si è invece trovato ad affrontare numerose tragedie familiari, in primis dei seri problemi di salute che hanno colpito i due figli Francesco e Annachiara ancora piccolissimi. E, anche da un punto di vista economico la famiglia ha avuto non poche difficoltà.

“La nostra adolescenza è stata dura ma non ci hanno mai fatto mancare nulla. Non siamo cresciuti sotto una campana di vetro. Le vacanze non c’erano, per noi voleva dire strappare qualche giornata al mare a qualche familiare. Papà non ha mai mollato. Mi ha insegnato che non tutto arriva subito, ma che con sacrifici e costanza si possono raggiungere gli obiettivi. Non è il premio di Sanremo, ma il coronamento di una carriera fatta di tanti sacrifici” ha raccontato il primogenito dell’artista.

E sulle critiche di Eros Ramazzotti a suo padre Sal: “L’arrangiamento l’hanno fatto Itaca e Merk & Kremont, che hanno firmato le hit estive di Jovanotti. Sì, direi che si dovrebbero aggiornare”, ha ironizzato Sorrentino. Sal, dal canto suo, continua a godersi il meritato successo in silenzio. Da vero gentleman.

La rivelazione di Jolanda Renga. Voto 7.5.

Anche Jolanda Renga viene da una famiglia famosa: i suoi genitori sono infatti Ambra Angiolini e Francesco Renga. La ragazza ha sempre vissuto sotto i riflettori, e ancora oggi, nonostante si siano lasciati, l’ex ragazza di Non è la Rai e il cantante continuano a spendere bellissime parole l’uno nei riguardi dell’altra.

A Caterina Balivo, tuttavia, Jolanda ha raccontato un inedito retroscena dall’ultimo Festival di Sanremo, a cui ha preso parte il suo papà: “Papà è stato malissimo prima di salire sul palco, ma nessuno lo ha notato. Io ci ho messo una settimana per riprendermi quando ho avuto lo stesso problema, a lui sono bastate tre ore. È stato un vero professionista”.

Guillermo Mariotto e il rapporto con suo padre. Voto 7.

In passato Guillermo Mariotto ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, a causa di un padre violento. Oggi, da adulto, è comunque riuscito a trovare un lato positivo anche in quello scenario: “Io mio padre l’ho ringraziato, perché se non fosse stato per lui non avrei avuto il coraggio di andare via di casa a 16 anni e fare la carriera che ho fatto. Quando l’ho fatto mi sono sentito leggero. Mi sono tolto un peso“. Una testimonianza coraggiosa.

L’eterna giovinezza di Patrizia Baldi. Voto 7.

Patrizia Baldi è nota alla cronaca rosa per aver sposato Claudio Villa quando aveva solo 18 anni: a separarli, ben 31 anni di differenza. L’unione, durata 12 anni, si è conclusa solo con la morte del cantante: “Arrivavano lettere minatorie soprattutto per me. Mi scrivevano che ero una Lolita, che lo avevo circuito per soldi. Inizialmente ci rimasi molto male, piangevo. Ma Claudio mi ha fatto da spalla, perché anche lui aveva ricevuto tantissime critiche: a 40 anni gli dicevano che era già finito”.

La questione, tuttavia, ha anche avuto un risvolto positivo: “Sono stata considerata per molto tempo la sposa bambina. Però ancora oggi che ho 69 anni la gente mi guarda così, come se non fossi mai cresciuta”. Eternamente giovane.

La spontaneità di LDA e Aka 7. Voto 8.

Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ci sono anche LDA e Aka 7. I due giovanissimi cantanti hanno inevitabilmente condiviso il loro successo con le rispettive famiglie: “Papà era super contento. C’è stato un periodo in cui lui, che ha 70 anni, sperava di vedermi realizzato, e quindi questo momento è arrivato”, ha spiegato Aka.

Diverso il discorso per LDA, figlio del celebre cantautore Gigi D’Alessio: “Quando hai un cognome pesante, a parlere per te è il palco. Se vai bene vai bene, se vai male si vede lo stesso. La credibilità la costruisci col tempo e col lavoro”.

A piacere al pubblico, è soprattutto il rapporto di profonda amicizia che lega i due ragazzi, che si definiscono come fratelli: “Se resteremo insieme artisticamente? Da valutare. Se diventiamo come gli One Direction un pensierino ce lo facciamo”, ironizza LDA. A noi, l’idea, non dispiacerebbe.

Anna Tatangelo, nozze imminenti? Voto 8.

La parentesi di gossip si apre con le nuove foto diffuse su Nuovo da Riccardo Signoretti con protagonista Anna Tatangelo. La cantante è stata immortalata a Roma con la figlia Beatrice e il compagno Giacomo, ma a destare curiosità è soprattutto un anello all’anulare sinistro dell’artista, per la quale si parla già di fiori d’arancio.

“Gli indizi per le nozze ci sono. Il tour rinviato, l’anello che ha il sapore di una promessa, e il fatto che Anna abbia sempre detto che per lei il matrimonio è importante. Probabilmente si concretizzerà già entro l’anno“, fa sapere Signoretti. Nel dubbio, le facciamo i nostri auguri.

L’amore quasi ufficiale tra Elodie e Franceska. Voto 6

Dopo tante indiscrezioni, sono finalmente arrivati degli scatti che catturano un bacio tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini: “In certi casi non serve un comunicato Ansa per annunciare qualcosa. Il bacio conferma già qualcosa. Si parla di convivenza tra Elodie e Franceska perché ci sono delle foto che le vedono anche entrare nella stessa casa”, precisa Signoretti.

Sulla questione interviene anche Manola Moslehi, conduttrice del Primafestival: “Nel mondo che vorrei due persone che si amano non dovrebbero fare un comunicato. Il segreto sta nella comunicazione che si dà della propria relazione. Io non ho mai avuto dubbi, sono sempre stata consapevole di provare sentimenti nei confronti di una donna. Forse è quello il nodo”, racconta la dj. Ma chissà che Elodie non approfitti di qualche ospitata televisiva per raccontare il suo nuovo amore senza alcuna ambiguità.

Anita Caprioli e la maternità. Voto 9.

Ospite nel salotto di Caterina Balivo è infine Anita Caprioli, che sarà protagonista della nuova serie Guerrieri con Alessandro Gassman. Nella fiction l’attrice interpreta Nadia, una donna che nella vita ha imparato a reinventarsi: “È successo anche a me, ma sul versante privato, dopo la maternità. Sono diventata mamma 9 anni fa, ma quando lo diventi lo resti per tutta la vita”, ha spiegato l’interprete.

Caprioli ha di fatti confermato quanto affermato da Laura Mattarella sulla parità di genere: “Tornare in scena dopo la maternità è stato complesso dal punto di vista organizzativo. Facendo un lavoro in cui non è sempre facile pianificare mi sono dovuta dare molto da fare”. Insomma, la strada è piuttosto lunga, ma parlare di politiche del lavoro anche in tv non può fare altro che bene.