Amici 2022, LDA: i retroscena dietro l’eliminazione e su papà Gigi D’Alessio

La sua partecipazione ad Amici ha fatto parecchio discutere, soprattutto per il suo cognome. Luca D’Alessio, in arte LDA, è stato uno dei protagonisti della ventunesima edizione del talent show, ma ha cercato di costruire la sua carriera a prescindere dal successo di papà Gigi.

Sebbene sia uscito dalla scuola da qualche settimana, il giovane cantante sta già riscuotendo un grande successo e ha voluto parlare del suo ultimo periodo ad Amici e di alcuni retroscena legati a suo padre.

LDA, la crisi dietro l’eliminazione ad Amici

Luca D’Alessio ha voluto parlare della sua esperienza nella scuola di Amici in una lunga intervista al Messaggero, raccontando della crisi che l’ha colpito durante la fase del Serale. LDA aveva davanti a sé un percorso brillante e all’interno della scuola stava cercando di fare del suo meglio, tanto da essere considerato uno dei ragazzi che certamente avrebbe conquistato il suo posto in finale.

Purtroppo però, arrivato al Serale, il giovane cantante non è riuscito ad andare avanti con lo stesso entusiasmo, come ha spiegato: “Non riuscivo più ad andare avanti, a concentrarmi, a produrre. Dopo sette mesi senza incontrare nessuno, vivendo in quella bolla avevo bisogno di normalità. Non ero stato così tanto tempo lontano dai miei amici non c’ero più totalmente, ero instabile stavo sclerando, ero staccato da tutto quello che era la mia vita”.

Lo stesso Luca aveva riconosciuto di non essere più meritevole del suo posto nello show, ammettendolo con grande onestà. La mancanza di casa si faceva sempre più insistente, e non aveva nascosto i segni di cedimento: “Non avevo più nulla da dare, per questo non ho vissuto l’esclusione con dolore. È stata fisiologica, avevo dato tutto”, ha ammesso.

LDA, i retroscena su papà Gigi D’Alessio

Nell’intervista sul quotidiano Il Messaggero LDA ha parlato ovviamente anche del papà Gigi D’Alessio, figura rimasta sempre al di fuori dalle logiche del talent show. Che Gigi D’Alessio non avesse mai interferito nel percorso del figlio nella scuola era cosa nota, come aveva raccontato la stessa Maria De Filippi al ragazzo.

“Privatamente. Ha evitato di venire ad Amici: Maria De Filippi ha raccontato di non aver ricevuto mai una telefonata da parte sua”, ha raccontato ai microfoni del giornale. Il suo cognome non è mai stato un mistero, tanto che la stessa conduttrice ha subito messo in chiaro, fin dai primi provini e dai casting, che Luca era un figlio d’arte. “Essere figlio di tuo padre è un privilegio e allo stesso tempo per la carriera che vuoi fare è un bel fardello. Credo che quando hai scelto di fare questo mestiere ti sia palesato davanti tutto questo”, aveva affermato la De Filippi durante l’ultimo colloquio in casetta con il giovane cantante.

Per LDA il talent show è stato certamente un trampolino di lancio, un modo per cominciare a costruire la sua brillante carriera, a prescindere dal percorso del padre, in modo da farsi conoscere dal grande pubblico. E proprio sul cognome che porta il cantante dice: “Dimostrerò che oltre a quello c’è del talento”.