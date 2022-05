Amici, Giulia Pauselli lascia il talent show: le parole per Maria De Filippi

Pancioni vip del 2022

È stata per anni una delle ballerine professioniste più amate del cast di Amici, ma oggi per lei è arrivato il momento di fare un passo indietro per fare spazio a un nuovo capitolo della sua vita. Giulia Pauselli infatti ha deciso di lasciare il talent show a pochi mesi dal parto per dedicarsi totalmente alle ultime settimane di gravidanza e per accogliere al meglio il suo bebè.

Giulia Pauselli, l’addio ad Amici e le parole per Maria De Filippi

Giulia Pauselli ha ufficialmente lasciato il cast di Amici. La ballerina professionista del talent show ha pubblicato un post su Instagram, a pochi giorni dalla finale, dove ha spiegato perché è arrivato il momento di chiudere questo capitolo della sua vita. L’artista sui social ha scritto di aver svuotato quello che è stato il suo camerino per 5 e bellissimi anni e di aver salutato “la sua tana”, quel luogo sicuro che aveva sempre rappresentato il suo rifugio.

Finché il suo corpo glielo ha permesso, Giulia ha ballato e ha regalato bellissime performance durante le puntate del Serale, addolcite da quel pancione che sta custodendo il suo bebè. Oggi però è arrivato, com’è comprensibile, il momento di fermarsi e concentrarsi sulle ultime settimane della sua gravidanza.

“Sono felice e nostalgica allo stesso tempo – ha scritto la Pauselli su Instagram -, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto “nel mondo”. Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma”.

Non sono mancate ovviamente delle dolcissime parole dedicate a Maria De Filippi e un messaggio di arrivederci alla squadra che l’ha accolta ormai tanti anni fa. “Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano”.

“Mi mancherà tutto di questo posto – ha aggiunto – anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro. Immensamente grata, grazie Maria“.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presto genitori

Giulia Pauselli ha annunciato lo scorso febbraio la sua gravidanza insieme al compagno Marcello Sacchetta. La coppia ha deciso di dare la bella notizia proprio durante una puntata di Amici, il luogo in cui è nata la loro storia d’amore.

Per i ballerini, scelti da Maria De Filippi come professionisti della scuola di talenti, la scintilla è scoppiata nel 2016, e da quel momento non si sono mai lasciati. Giulia e Marcello hanno una relazione molto solida, che è sempre andata a gonfie vele. E adesso sono pronti ad accogliere il loro primo figlio: qualche tempo fa i due avevano svelato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo che sono in attesa di un maschietto. Il nome del bimbo è invece ancora top secret: dovremo aspettare la nascita del piccolo per scoprirlo.