Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano genitori: l’annuncio ad Amici

Bellissimi e più innamorati che mai, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono una delle coppie più ammirate nel mondo del ballo. E la loro famiglia sta per allargarsi: a svelarlo è stato proprio il futuro papà, che si è lasciato andare ad una dolcissima confidenza durante le registrazioni della nuova puntata di Amici. Una vera sorpresa per tutti i loro fan, arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Giulia Pauselli incinta, l’annuncio

Nessun messaggio social, nessuna foto del pancino: per il momento, Giulia e Marcello hanno preferito rimanere lontani dalle luci dei riflettori e godersi la magia di questi istanti. Tuttavia, hanno voluto dare la lieta novella ai loro fan. E per farlo hanno scelto nientemeno che lo show in cui si sono conosciuti – e dove tutto ha avuto inizio. Nel pomeriggio di sabato 12 febbraio 2022, infatti, si sono tenute le registrazioni della nuova puntata di Amici, in onda il giorno successivo. Si tratta di un appuntamento molto importante, perché è già tempo di scoprire chi sono i primi ragazzi di questa edizione ad approdare alla fase serale.

Marcello Sacchetta è stato ospite in studio per stilare la classifica dei ballerini, ed è in questa occasione che ha annunciato una bellissima sorpresa. Davanti a Maria De Filippi, che è in fondo un po’ l’artefice di questa bellissima love story, il ballerino professionista ha svelato che la sua compagna è in dolce attesa. Giulia Pauselli è incinta del loro primo figlio, e la felicità sul volto del futuro papà è palese: la famiglia si allarga, e non poteva esserci luogo migliore di Amici per rivelare questa notizia meravigliosa.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, la love story

Il loro amore è nato proprio qui, tra un ballo e una coreografia: Giulia Pauselli, che della danza ha sempre fatto la sua passione più grande, è stata concorrente di una fortunata edizione di Amici che l’ha vista arrivare in finale. In quel periodo, la ragazza ha avuto una breve relazione con Stefano De Martino (a quanto pare, quando lui stava ancora con Emma Marrone), e su di loro sono circolate moltissime indiscrezioni. In seguito, per il suo notevole talento, Maria l’ha scelta per arricchire il cast dei ballerini professionisti del talent show – cosa che, tuttavia, non le ha certo impedito di dare il via ad una prolifica carriera nel mondo dello spettacolo, girando per svariate trasmissioni.

Anche Marcello Sacchetta ha studiato danza a lungo, approdando ad Amici come concorrente, senza però ottenere molti riscontri. In questo caso, a fare la differenza è stato l’occhio acuto della De Filippi, a cui non era sfuggito un talento incredibile. E così, anche lui è finito tra i ballerini professionisti dello show, per poi diventare coreografo. Tra i due è scattata la scintilla nel 2016, e da quel momento non si sono mai lasciati. Giulia e Marcello hanno una relazione molto solida, che è sempre andata a gonfie vele. Ora sono pronti a diventare genitori: presto abbracceranno il loro primogenito (non si sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia). E chissà che non siano già in previsione anche le nozze.