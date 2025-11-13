Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli in crisi, “hanno deciso di prendersi spazio”

Dopo una relazione lunga dieci anni e un figlio insieme, Romeo, i ballerini Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli avrebbero deciso di concedersi una pausa di riflessione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Un momento delicato per Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Insieme da dieci anni, i ballerini di Amici starebbero vivendo un periodo di profonda crisi che li avrebbe allontanati. I due, consapevoli della fase tutt’altro che facile che stanno vivendo, avrebbero deciso di prendersi del tempo – e soprattutto dello spazio – per riflettere sul loro rapporto.

Perché Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi

A riportare l’indiscrezione di una crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli è stata Deianira Marzano. Secondo fonti vicine alla coppia e consultate dall’esperta di cronaca rosa, i due ballerini avrebbe deciso di prendersi una pausa dopo un percorso di riflessione condiviso. Un gesto per capire se la loro relazione può continuare – dopo dieci anni insieme – o se non c’è più niente da fare.

“Nulla di drammatico, ma pare che abbiano deciso di prendersi un po’ di spazio per sé stessi, senza però una vera rottura. Diciamo che non è tutto rose e fiori, ma nemmeno finita come qualcuno pensa”, ha spiegato Deianira. Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni né smentite, preferendo mantenere il riserbo.

Non è la prima volta che Marcello e Giulia fanno i conti con una crisi: già qualche tempo fa hanno dovuto misurarsi con dubbi e perplessità. A parlarne era stato lo stesso Sacchetta in un’intervista: “Quando un rapporto si rompe o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi”.

La storia d’amore tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Marcello Sacchetta e Giulio Pauselli stanno insieme dal 2013. Contrariamente a quanto si pensi, non si sono conosciuti e innamorati ad Amici, talent show dove entrambi hanno lavorato. Il primo incontro è infatti avvenuto sul set di un film in Svizzera.

Per Giulia, che è stata concorrente del programma di Maria De Filippi nel 2010 e poi è entrata nel cast dei professionisti, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Quando l’ho visto ho pensato subito fosse la persona giusta. C’è stata una voce dentro di me che mi ha detto: non lasciartelo sfuggire”. Più cauto Sacchetta, frenato dalla differenza d’età: all’epoca lui aveva già trent’anni mentre lei ventidue.

Inizialmente il rapporto è stato vissuto a distanza, visto che Giulia Pauselli era impegnata col lavoro a Parigi. Poi la convivenza a Roma, dove i due hanno deciso di mettere radici.

Nel 2022 il regalo più bello: la nascita del figlio Romeo, il cui nome, come spiegato dai suoi genitori, “rappresenta l’amore, la storia di Romeo e Giulietta è la storia d’amore più conosciuta al mondo, per coronare anche la relazione tra me e Marcello”.

Il bambino ha anche un secondo nome – Maria – che c’entra ben poco con la De Filippi. “Ci piaceva l’idea che alle spalle del nome di un maschietto ci fosse un nome femminile. Come se la sensibilità di una donna potesse abbracciare il nome di un maschio. Anche se non siamo praticanti è il nome della Vergine Maria che spesso viene accostata all’immagine dei bambini”, ha chiarito la ballerina.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!