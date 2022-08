Giulia Pauselli di “Amici” è diventata mamma: la prima foto di Romeo su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori del piccolo Romeo Maria, e hanno condiviso un dolce primo scatto su Instagram. La coppia, tra le più amate del programma Amici di Maria De Filippi, sta insieme da nove anni. In questi mesi la ballerina non ha mai nascosto le difficoltà della sua gravidanza, ma il lieto annuncio di oggi ha portato ancora più amore nella sua vita.

Giulia Pauselli è diventata mamma: è nato Romeo Maria

Con una poetica dedica di William Shakespeare, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno annunciato la nascita, il 30 agosto, del loro bambino, Romeo Maria.

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato” ha scritto la coppia in un post condiviso su Instagram, mostrando la prima tenerissima foto del bebè, la cui manina stringe le dita dei genitori. La frase, tratta dal Romeo e Giulietta, è una delle più belle dichiarazioni d’amore di sempre, e così i due ballerini hanno voluto accogliere il loro primogenito.

“Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile” hanno concluso i due, al settimo cielo per la nascita del bimbo. La gravidanza era stata annunciata il mese di febbraio, e da allora Giulia e Marcello hanno raccontato passo dopo passo il viaggio per diventare genitori.

La Pauselli non ha nascosto neanche le difficoltà dei primi mesi della dolce attesa, arrivando poi a trovare un equilibrio dopo lo scossone iniziale per la sua nuova vita da genitori, e il cambiamento del suo fisico. Emozioni contrastanti, dalla felicità alla tristezza, dal sentirsi bella al non piacersi, comune a molte donne, ma in poche hanno il coraggio di parlarne apertamente.

Tanti gli scatti dolcissimi col pancione, un’emozione che ha portato la coppia a voler condividere tutto, fino a questo primo scatto formato famiglia.

“Mamma sta facendo già un ottimo lavoro, è bravissima ma questo già lo sai, è speciale!” aveva scritto qualche settimana fa Marcello su Instagram. “Ti stanno aspettando in tanti, vogliono conoscerti tutti campione. Manca sempre meno”

La storia d’amore tra Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono una delle coppie più amate di Amici di Maria De Filippi. Insieme ormai da nove anni, e appena diventati genitori, i due per tanto tempo hanno deciso di non rendere pubblica la loro relazione.

Nonostante l’amore sia stato reso noto nel programma, dove i due lavoravano come ballerini professionisti, la fiamma si era accesa tempo prima, sul set di un film.

Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto in Svizzera, durante le riprese di un lungometraggio per Bollywood nel 2013. Nonostante ci fosse del feeling tra loro, nessuno dei due si faceva avanti, ed è stata Giulia a fare il primo passo.

“Gli ho chiesto perché mi fissasse, e improvvisamente ci siamo dati il primo bacio” ha raccontato la ballerina. “È stato un gesto istintivo, che mi ha lasciata senza fiato. Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Però, quando abbiamo terminato le riprese, ognuno di noi è tornato ai propri impegni. Ma io non avevo intenzione di farmi scappare Marcello”. Così, passo dopo passo, i due sono diventati una coppia, grazie alla caparbietà della ragazza.