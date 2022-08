Tutto sulla nuova edizione di “Amici”: professori, allievi, quando inizia

Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Anche nella prossima stagione televisiva Maria De Filippi sarà la regina indiscussa di Canale 5. Tutti gli (ormai) storici programmi della conduttrice e produttrice, da Tu si que vales a C’è posta per te, sono stati difatti confermati e sembra che primi show a esordire per una nuova stagione a settembre saranno Uomini e Donne (che probabilmente andrà in onda alle 14,45 a partire dal prossimo 19 settembre) e Amici.

In particolare, il talent show targato Fascino (questo il nome della casa di produzione della De Filippi) che ogni anno dà l’opportunità di emergere a giovanissimi talenti, tra cantanti e ballerini, quest’anno presenterà diverse novità, soprattutto per quanto riguarda i professori.

Se, infatti, alcuni degli storici maestri di canto e ballo, come ad esempio Rudy Zerbi e la temutissima Alessandra Celentano, sono stati confermati, altri lasceranno la cattedra a nuovi volti (ben noti) del mondo dello spettacolo già pronti a mettere la propria arte e conoscenza a disposizione degli allievi che riusciranno a conquistarsi l’agognato banco della scuola di Amici.

Amici, i professori dell’edizione 2022-2023

Della vecchia guardia di professori della scuola di Amici di Maria De Filippi, a settembre rivedremo Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro mentre Anna Pettinelli (prof di canto dal 2020) e Veronica Peparini (prof di ballo dal 2013) non faranno più parte del “corpo docente”.

A sostituirli saranno Arisa, che riprenderà il suo posto come maestra di canto dopo la parentesi Ballando con le stelle, ed Emmanuel Lo. Anche il coreografo (compagno della cantante Giorgia) è stato coach di Amici il passato, nell’edizione 2016/2017.

L’addio della Peparini e della Pettinelli è stato caratterizzato da qualche polemica, soprattutto da parte di quest’ultima. La Pettinelli, infatti, è entrata a far parte del cast di Amici dopo la sua partecipazione a Temptation Island (altro programma targato Fascino) nel 2019 e il ritorno di Arisa (al suo posto) come professoressa del talent show lo ha commentato così: “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”.

Fonte: IPA

Gli allievi di Amici 2022

Per quanto riguarda i nomi dei ragazzi che si sfideranno dietro i banchi di scuola di Amici ovviamente bisogna aspettare l’inizio del programma per avere certezze.

Alcuni rumor però sottolineano che dopo Luca D’Alessio (in arte LDA), figlio del cantante partenopeo Gigi D’Alessio, potremmo vedere un altro figlio d’arte in lizza per il banco ossia Giovanni Antonacci, figlio di Biagio.

Tra i ballerini, invece, non è escluso (e neanche certo) che potremmo rivedere Mattia Zenzola, talento della scorsa edizione del talent show che ha dovuto lasciare in corsa la scuola a causa di un infortunio che ha pregiudicato il suo percorso.

Quando inizia Amici 2022

Nessuna data è stata ancora ufficializzata per quanto riguarda l’inizio dell’edizione 2022 di Amici. Voci di corridoio però affermano che quest’anno la scuola potrebbe aprire poco dopo la prima metà di settembre.

La prima puntata del talent show domenicale potrebbe andare in onda il 18 settembre e quindi da lunedì 19 potrebbe iniziare il pomeridiano.

Ovviamente anche quest’anno Amici culminerà con un serale che, plausibilmente, vedremo tra marzo e maggio 2023 in prima serata sempre su Canale 5.