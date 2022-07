Arisa senza freni: il mistero del post su Instagram. E “Amici” (forse) la aspetta

Fonte: ANSA Arisa, il post su Instagram senza freni

Bella come non mai, consapevole, con un nuovo look sbarazzino che le dona tantissimo. Arisa è un vulcano: musicalmente con i nuovi brani, ma anche interiormente. Così raccontano le parole del suo ultimo post Instagram, dove appare senza freni e senza filtri. Un post misterioso, che non è indirizzato a nessuno ma che fa senza dubbio drizzare le antenne. E intanto circolano voci di un suo possibile ritorno ad Amici di Maria De Filippi. Tuttavia, il possibile ritorno in cattedra non è ancora confermato.

Arisa, il post senza freni e misterioso su Instagram

Che sia una frecciatina? Oppure l’annuncio di un nuovo brano per il futuro? Non si sa, anche se la mente di chi lo legge difficilmente non vola subito al rapporto che ha legato Arisa a Vito Coppola. Proprio come era accaduto quando, nel post che annunciava l’ultimo singolo, si era messa a nudo letteralmente e spiritualmente, parlando delle sofferenze del cuore. Anche allora la sensazione era stata quella che la cantante parlasse di quel sentimento travagliato che era nato tra lei e il ballerino durante Ballando con le stelle.

Anche in questo post, la cui immagine è quella di una serie di maialini, sembra che ci sia un messaggio tra le righe: sicuramente forte, ma che Arisa non ha voluto specificare.

“Ogni tanto la vita inciampa e perde il tempo. Ma perché inciampa? Perché si distrae a guardare qualcosa che non è chiaro. Allora strizza gli occhi, allunga il collo ed esclama tra sé e sé: “fammi vedere un po’ se ci capisco qualcosa, se la risolvo” Ed è proprio lì che accade il fattaccio: inciampa e cade – si legge nella lunga didascalia -. Non contenta, col muso a terra e le ginocchia scorticate la vita continua a scrutare, intanto il tempo sorpassa, corre in avanti, scompare: perso”.

Poi Arisa ha aggiunto: “Sarebbe stato meglio lasciare andare, che a tutto in questo mondo non si può badare; imbonire chi non vuole essere buono? Ma perché? La bontà, la lealtà sono una vocazione , ma non bisogna mica sempre dar le perle ai porci. I porci sono onnivori, mangeranno qualsiasi cosa gli darai, e non farà differenza per loro se gli servirai gli scarti della cena o una pasta col pomodoro buono, basta che sia il massimo che possono ottenere da te. In ogni caso faranno fatica a ringraziare”.

Infine la cantante ha concluso: “I porci devono stare con i porci e mangiarsi tra di loro perché essendo onnivori, se assaggeranno il tuo sangue ti mangeranno vivo per averne ancora. Salvo eccezioni. N.B. Tutte le specie vanno rispettate nella loro natura ma… la conoscete la favola della volpe e la cicogna?”.

Parole forti che non si riesce a capire a chi, o a cosa, possano essere indirizzate. Senza dubbio fanno riflettere gli hashtag: coming soon e consigli per i resi. Forse, prima o poi, il post misterioso troverà una spiegazione, soprattutto legata alla musica. Intanto una cosa è certa: Arisa è bellissima e non ha paura di mostrarsi per ciò che è.

Arisa, il ritorno ad Amici

Intanto nelle ultime ore sono girati rumors che vorrebbero un ritorno di Arisa a sedere nella cattedra di Amici di Maria De Filippi dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. A svelare l’indiscrezione è stato TvBlog. Ora – ovviamente – si iniziano a fare supposizioni su come potrà essere strutturata la prossima stagione. Ci sarà qualche addio tra i prof, oppure saliranno a quattro nella categoria canto? Un’altra ipotesi è quella di Lorella Cuccarini che ritorna nuovamente al reparto danza. Insomma è ancora tutto da svelare. Ma intanto il papabile ritorno di Arisa ad Amici piace ai suoi fan.