Arisa cambia (ancora) look e sfoggia un pixie cut pazzesco per l’estate

Corti, lunghissimi, dai colori sempre diversi: Arisa ci ha abituati a cambi di look che ci stupiscono ogni volta. L’avevamo lasciata con dei lunghissimi capelli color cioccolato, bellissima e sensuale. Ma già ha dato un taglio per sfoggiare un pixie cut pazzesco. Ed è altrettanto bella.

Arisa, il cambio di look è sorprendente

Se facciamo un salto indietro nel tempo, e arriviamo fino agli esordi, ci accorgiamo di quanto sia cambiata Arisa. Non solo nel look, ma anche nel modo di approcciarsi al pubblico e al successo. Oggi appare come una donna che non teme i giudizi, bellissima, vera in tutti i suoi cambiamenti.

Anche l’ultimo, in cui ha stravolto il suo hair look. Per l’estate, infatti, ha deciso di sfoggiare un taglio cortissimo perfetto per combattere il caldo e per essere domato nelle giornate di sole e mare. Il colore è rimasto lo stesso, un intenso cioccolato scuro, ma il taglio è radicale: nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram ha mostrato il pixie cut pazzesco da prendere come esempio di stile se si desidera un cambio deciso, comodo e versatile.

In alcune storie precedenti aveva spiegato che quelli sono i suoi capelli “veri”, ovvero privi di extension e che ha deciso di “curarli”.

Quale sia il motivo del cambio di stile una cosa è certa: Arisa sta benissimo ed è una donna che non ha paura di cambiare.

Arisa tutti i suoi look e i suoi cambiamenti

Se si dovesse scegliere una sola parola, non legata al suo talento, per descrivere Arisa questa potrebbe essere cambiamento. Perché dal suo esordio, sul palco di Sanremo con Sincertà, il tempo è passato e lei ci ha insegnato che non ha paura di cambiare. Lo ha fatto nel look, ma anche nel modo di porsi.

A essere stravolti, nella maggior parte dei casi, sono stati proprio i capelli, che ha sfoggiato con tagli e colori sempre diversi. Dai look cortissimi e biondissimi, al caschetto, fino al biondo, il rosa e poi l’elegante nero cioccolato sfoggiato negli utlimi mesi.

Ma se i capelli sono lo specchio dei cambiamenti, come spesso si sente dire, Arisa non ha nascosto neppure quelli interiori, mostrando nel tempo una donna che è fiorita, che è passata attraverso momenti diversi della vita, anche dolorosissimi, e li ha raccontati.

Un cambiamento, e qui ritorna la parola perfetta per lei, che si vede dalla felicità che trasmette, dal fatto che appare bella come non mai.

In tutto questo Arisa non ha mai mancato di lanciare messaggi, di aprire cuore e mente. Da quelli più legati alla body positive e all’accettazione di sé, a quelli che parlano della felicità. Pochi mesi fa aveva pubblicato la sua “ricetta” speciale per raggiungerla e anche il tempo che ha impiegato per stringerla tra le mani: 39 anni.

E tutto questo si vede, si percepisce, nelle parole che usa, nel suo essere.

Cambiementi, abbiamo detto, di cui l’ultimo proprio in questi giorni. Arisa ci ha dato un taglio, nuovamente, ed è sbarazzina e sorridente. Un pixie cut perfetto per l’estate e perfetto per lei che lo porta con grazia. Ed è pazzesca.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.